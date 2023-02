La manie du ChatGPT fait grimper les actions chinoises de technologie IA

Deux mois seulement après son lancement, ChatGPT - qui peut générer des articles, des essais, des blagues et même de la poésie en réponse à des invites - a été classé comme l'application grand public qui connaît la croissance la plus rapide de l'histoire. Cela a poussé Alphabet Inc, propriétaire de Google, à planifier son propre service de chatbot et à utiliser davantage d'intelligence artificielle pour son moteur de recherche.

Alors que ChatGPT n'est pas accessible en Chine, les investisseurs du continent continuent de gonfler les actions des sociétés de technologie IA telles que Hanwang Technology Co, TRS Information Technology Co et Cloudwalk Technology Co.

L'indice CSI AI Industry, qui comprend des sociétés à plus forte capitalisation telles que iFlytek Co, est en hausse d'environ 17 % cette année, dépassant la hausse de 6 % de l'indice de référence CSI300.

Bien sûr, rien n'indique que ces sociétés d'IA soient sur le point de lancer un produit similaire à ChatGPT. La société la plus proche semble être le géant des moteurs de recherche Baidu Inc, qui prévoit de terminer les tests de son "robot Ernie" en mars. Ses actions ont bondi de plus de 13 % mardi après avoir fait cette annonce.

"L'industrie dans son ensemble a tendance à spéculer d'abord sur les attentes avant de négocier seulement plus tard sur les résultats réels", a déclaré Zhang Kexing, directeur général de Beijing Gelei Asset Management.

Les actions de Hanwang Technology, qui fabrique des produits permettant des interactions intelligentes, ont bondi de leur limite quotidienne de 10 % au cours des sept séances qui ont suivi la réouverture des marchés après les vacances du Nouvel An lunaire, faisant grimper les cours de plus de 60 % jusqu'à présent en février.

La société prévoit de déclarer une perte annuelle pour 2022 mais pense avoir un avantage sur une interface comme ChatGPT car son modèle peut produire des résultats plus précis pour les clients.

Les actions de Cloudwalk ont plus que doublé au cours des sept jours de bourse depuis les vacances du Nouvel An lunaire. Mardi, la société a mis en garde les investisseurs, affirmant que ses pertes se sont creusées en 2022, qu'elle n'a pas coopéré avec OpenAI et qu'elle n'a généré aucun revenu des services et produits liés à ChatGPT.

Parmi les autres entreprises qui ont révélé leurs progrès en matière de technologie IA, citons TRS Information Technology, et Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd. Le prix de leurs actions a également grimpé en flèche.

La flambée des prix a étiré les valorisations. TRS, par exemple, se négocie à près de 60 fois les bénéfices, tandis que le ratio cours/bénéfices de Huisheng est supérieur à 240.

L'investisseur individuel Lu Deyong a acheté des actions de TRS et iFlytek et cherche à profiter de l'engouement pour ChatGPT.

"ChatGPT est juste une idée à la mode", a-t-il déclaré. Cependant, il ne pense pas que "la Chine puisse réaliser une telle technologie à court terme".

"Pour nous, investisseurs particuliers, nous préférons les petites actions avec ce concept pour gagner de l'argent rapidement", a déclaré Lu.