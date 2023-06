IG Design enregistre une perte annuelle en raison de la baisse de son chiffre d'affaires

IG Design Group PLC - concepteur et fabricant de produits de célébration, notamment de cartes de vœux, de papier cadeau, de craquelins de Noël, de sacs-cadeaux et d'articles de fête, basé à Newport Pagnell, en Angleterre - affiche un chiffre d'affaires de 890,3 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 mars, contre 965,1 millions de dollars l'année précédente. La baisse du chiffre d'affaires est due à des fluctuations défavorables des taux de change, à "la baisse des volumes au second semestre dans la DG Amériques et à la décision stratégique de continuer à se désengager des contrats non rentables aux États-Unis". Le groupe passe d'un bénéfice de 2,2 millions USD à une perte avant impôts de 18,9 millions USD. Ce résultat s'explique par une dépréciation exceptionnelle, sans effet sur la trésorerie, de 9,1 millions d'USD du fonds de commerce historique de l'activité au Royaume-Uni.

La société ne déclare aucun dividende total pour l'année, contre 1,25 pence l'année précédente. Pour l'avenir, le groupe s'attend à des progrès continus dans son aspiration à retrouver des marges bénéficiaires d'exploitation d'avant la pandémie d'ici à la fin de l'exercice 2025.

Le président non exécutif Stewart Gilliland déclare : "[L'exercice 2023] a été une excellente année de redressement et d'exécution pour le groupe, en dépit des difficultés économiques persistantes sur nos marchés. La décision prise l'année dernière de se concentrer davantage et immédiatement sur le redressement des marges, la simplification du modèle d'entreprise et une meilleure gestion du fonds de roulement a permis d'obtenir des résultats supérieurs à nos attentes."

Cours actuel de l'action : 136,90 pence l'unité, en hausse de 1,4 % mardi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en forte hausse par rapport aux 65,50 pence de l'année précédente

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

