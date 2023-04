IG Design prévient que la "détérioration du commerce" aura probablement un impact sur les résultats

(Alliance News) - IG Design Group PLC a déclaré jeudi que ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars étaient supérieurs aux attentes, malgré les difficultés rencontrées par sa division Amériques.

IG Design fabrique et conçoit des emballages cadeaux, de la papeterie et des produits liés à l'artisanat. Elle est basée à Milton Keynes, en Angleterre.

Les actions de la société ont plongé de 13 % à Londres jeudi matin, à 160,00 pence.

La société a déclaré qu'elle prévoyait de réaliser un chiffre d'affaires de 890 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 mars. Ce chiffre serait en baisse de 4 % par rapport à l'année précédente à taux de change constant, ou en baisse de 8 % sur une base déclarée.

IG Design a expliqué que sa division internationale, plus petite, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 10 % à taux de change constant, contre une baisse de 10 % pour sa division Amériques, plus grande.

Elle a expliqué que le déclin de la division Amériques résulte d'une combinaison de la décision d'abandonner son activité déficitaire et d'un volume plus faible dans un certain nombre de catégories, en particulier au cours de la seconde moitié de son exercice financier.

Toutes les entreprises, à l'exception de celles qui opèrent en Europe continentale, ont enregistré une baisse des ventes en glissement annuel au cours du second semestre de l'année, a déclaré IG Design. Cela reflète l'environnement macroéconomique et de consommation "difficile" après Noël 2022, a expliqué la société, en particulier au Royaume-Uni.

Les marges d'exploitation du groupe devraient s'élever à environ 1,8 %, soit une amélioration d'environ 140 points de base par rapport à l'année précédente, a déclaré IG Design.

"Cette performance des marges supérieure aux prévisions devrait permettre au groupe de dégager un bénéfice ajusté avant impôts d'environ 9 millions de dollars, ce qui est supérieur aux attentes du marché communiquées précédemment, reflétant une performance commerciale toujours plus forte que prévu en Europe continentale, ainsi que les bénéfices des initiatives de redressement lancées dans la division des Amériques, qui dépassent les attentes antérieures", a expliqué l'entreprise.

Toutefois, en raison de la détérioration récente des échanges et des prévisions de prix "très limitées" pour Noël 2023 au Royaume-Uni, la société a déclaré qu'elle devrait subir une dépréciation ponctuelle et sans effet sur la trésorerie de la valeur historique du goodwill associée à certaines activités sur ce marché.

Cela devrait avoir un "impact significatif" sur les résultats déclarés pour l'année, a déclaré IG Design. IG Design a l'intention d'annoncer ses résultats annuels le 20 juin.

Le président Stewart Gilliand a déclaré : "Il ne fait aucun doute que l'incertitude persistante dans le secteur mondial de la vente au détail de biens de consommation constitue un défi. Cependant, les initiatives déjà en cours dans les Amériques, associées au récent travail stratégique dans toutes les régions, placeront le groupe en bonne position pour relever ces défis et en ressortir plus fort lorsque l'environnement externe sera moins difficile."

La société a indiqué que la recherche de son nouveau directeur financier était "bien avancée". Elle devrait être achevée "sous peu".

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

