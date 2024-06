IG Design Group plc conçoit, fabrique, achète et distribue une gamme de produits pour des occasions dans le monde entier. La société travaille avec des détaillants, offrant un service complet de bout en bout, de la conception à la distribution. Elle fabrique et distribue des produits de célébration, d'artisanat et de jeux créatifs, de papeterie, de cadeaux et des produits consommables non destinés à la vente. Ses segments comprennent DG Americas et DG International. Le segment DG Americas comprend les opérations outre-mer en Asie, en Australie, au Royaume-Uni, en Inde et au Mexique, qui sont des entités outre-mer de sociétés américaines. Le segment DG International comprend la consolidation des entreprises détenues séparément au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et en Australie. Ses produits de célébration comprennent des cartes de vœux, du papier cadeau, des biscuits de Noël, des sacs cadeaux et des articles de fête. Elle est également spécialisée dans la recherche, la conception, l'approvisionnement et la distribution de cadeaux alimentaires et non alimentaires sous licence ou sur mesure. Ses marques comprennent TOM SMITH, perler et Butterick.

Secteur Emballages papier