IG Group Holdings plc : De retour sur un support long terme

Données financières GBP USD EUR CA 2022 909 M 1 231 M 1 078 M Résultat net 2022 432 M 585 M 513 M Tréso. nette 2022 578 M 783 M 686 M PER 2022 8,10x Rendement 2022 5,69% Capitalisation 3 336 M 4 520 M 3 959 M VE / CA 2022 3,04x VE / CA 2023 2,70x Nbr Employés 2 424 Flottant 95,5% Prochain événement sur IG GROUP HOLDINGS PLC 19/07/22 Année 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Cloture 774,50 GBX Objectif de cours Moyen 1 138,83 GBX Ecart / Objectif Moyen 47,0% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs June Yee Felix Chief Executive Officer & Executive Director Charlie Arthur Rozes Chief Financial Officer & Executive Director Robert Michael McTighe Chairman Jonathan Mark Noble Chief Information Officer Malcolm John Le May Senior Independent Non-Executive Director