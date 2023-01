Le Groupe IG annonce une hausse de son chiffre d'affaires provisoire et augmente son dividende

(Alliance News) - IG Group Holdings PLC a annoncé jeudi une légère baisse de son bénéfice intérimaire, malgré une hausse de 10% du chiffre d'affaires, et a relevé son dividende.

La plateforme de négociation de contrats de différence basée à Londres a déclaré qu'au cours des six mois terminés le 30 novembre, le revenu a augmenté de 10 % pour atteindre 519,1 millions de GBP, contre 471,5 millions de GBP un an plus tôt, reflétant "l'augmentation des taux d'intérêt au cours de la période". Les revenus nets de négociation ont augmenté de 4,9 %, passant de 471,9 millions de GBP à 494,9 millions de GBP.

Toutefois, le bénéfice avant impôt a chuté de 1,9 % à 240,5 millions de GBP, contre 245,2 millions de GBP un an plus tôt, tandis que le bénéfice d'exploitation a baissé de 4,7 % à 239,2 millions de GBP, contre 251,0 millions de GBP.

Les coûts d'exploitation totaux ont augmenté de 25 % pour atteindre 279,9 millions GBP, contre 223,3 millions GBP un an plus tôt.

Le directeur général June Felix a déclaré : "Malgré un fléchissement de la demande de transactions en raison de l'environnement économique mondial, nos clients de grande qualité ont continué à trouver des opportunités de transactions, démontrant ainsi la résilience du modèle d'entreprise."

La société a déclaré une augmentation de 2,3 % de son dividende intérimaire de 13,26 pence, contre 12,96 pence un an auparavant.

IG a déclaré qu'elle étendait son programme de rachat d'actions de 50 millions de livres sterling pour atteindre un total de 200 millions de livres sterling.

Pour l'avenir, IG a déclaré s'attendre à ce que l'exercice 2023 soit conforme aux attentes et a réitéré ses prévisions à moyen terme, ciblant une croissance annuelle de 5 à 7 % dans sa division Core Markets+ et une croissance de 25 à 30 % dans les marchés à fort potentiel.

Le chiffre d'affaires de la division Core Markets+ s'est élevé à 424,3 millions GBP au premier semestre, soit une hausse de 6,0 % par rapport aux 400,3 millions GBP de l'année précédente. Il a augmenté de 28% à 94,8 millions GBP, contre 74,1 millions GBP pour les Marchés à haut potentiel.

Les actions IG étaient en hausse de 1,5 % à 792,00 pence chacune jeudi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.