Le groupe IG étend son programme de rachat avec une troisième tranche de 50 millions de livres sterling

(Alliance News) - IG Group Holdings PLC a déclaré lundi qu'il avait commencé la troisième tranche de son programme de rachat d'actions, d'une valeur de 50 millions de livres sterling.

IG Group est une plateforme de négociation de contrats de différence basée à Londres.

Il a donné des instructions non discrétionnaires à Morgan Stanley pour mener à bien la troisième tranche du programme. Celui-ci débutera lundi et se terminera au plus tard le 31 août.

IG avait déjà annoncé en juillet un programme de rachat d'un montant maximal de 150 millions de livres sterling, avant de déclarer une extension de 50 millions de livres sterling en janvier. Cette troisième tranche porte le montant total du programme à 200 millions de livres sterling.

Les actions d'IG s'échangeaient 0,4 % de plus à 701,00 pence l'unité à Londres lundi matin.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

