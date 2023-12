IG Group Holdings plc est une société de technologie financière mondiale basée au Royaume-Uni. La société propose des plateformes de négociation en ligne et un écosystème éducatif. Les produits de la société comprennent des produits dérivés à effet de levier de gré à gré, des produits dérivés négociés en bourse, des transactions boursières et des investissements. Les produits dérivés à effet de levier de gré à gré comprennent les contrats pour la différence (CFD), les paris étalés et les options. Ses produits dérivés négociés en bourse consistent en Spectrum, un système de négociation multilatérale (MTF). Les produits dérivés négociés en bourse sont des contrats financiers négociés sur un marché réglementé et sont commercialisés sous les noms de tastytrade et Spectrum Markets. Les offres de négociation d'actions et d'investissement proposent aux investisseurs traditionnels une gamme de produits sans effet de levier. La société propose à ses clients un accès à plus de 19 000 marchés financiers par l'intermédiaire de ses bureaux répartis en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.