(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

WANdisco PLC - Plate-forme de migration de données basée à Sheffield, Angleterre - Mise à jour du programme de redressement qui fait suite aux annonces faites par l'entreprise qui pourraient avoir matériellement déformé la situation financière de la société. Suite à la réussite de la levée de fonds de 30 millions de dollars, le président non exécutif par intérim, Ken Lever, prévoit de devenir président non exécutif permanent. Les fonctions intérimaires de Stephen Kelly et d'Ijoma Maluza deviendront également permanentes, sous réserve des mêmes conditions. Kelly et Maluza occupaient respectivement les fonctions de directeur général et de directeur financier. Réalisation de nouvelles économies de coûts, améliorant la visibilité vers le seuil de rentabilité des flux de trésorerie. Les coûts annuels prévus pour 2024 se situent entre 22 et 23 millions de dollars. Plus tôt, nous avons annoncé le gain d'un nouveau client avec Accenture, soutenant le programme de modernisation des données d'une grande banque australienne. La réussite de l'émission d'actions sera une étape clé vers la levée de la suspension actuelle des actions de la société.

First Class Metals PLC - société d'exploration de métaux à la recherche de découvertes de métaux à grande échelle au Canada - lève 997 400 GBP par le biais d'un placement et d'une souscription sursouscrits à 10 pence par action. Note que les actions émises dans le cadre du placement et de la souscription représenteront environ 12 % du capital social élargi. Marc Sale, directeur général, a souscrit pour 37 500 GBP d'actions dans le cadre d'un placement privé. Les produits seront principalement utilisés pour financer des travaux de forage d'exploration au Canada, l'accent étant mis sur le forage au diamant dans les propriétés Sunbeam et North Hemlo, ainsi que sur des travaux d'exploration avancés dans le cadre du projet de pegmatite de lithium en roche dure Zigzag.

Sportech PLC - Société de technologie de paris basée à Bristol - Prévoit une consolidation des actions à raison de 10 000 pour une, immédiatement suivie d'une subdivision des actions à raison d'une pour 1 000. L'objectif est d'améliorer la liquidité et l'efficacité pour les petits investisseurs. À l'issue de cette opération, elle prévoit de verser un dividende spécial de 35 pence par action, d'une valeur de 3,5 millions de livres sterling. Il estime qu'une réduction de l'actionnariat pourrait permettre à l'entreprise d'économiser 250 000 GBP au cours des cinq prochaines années.

Canadian Overseas Petroleum Ltd - société internationale d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz à la recherche d'opportunités aux États-Unis avec des opérations dans le Wyoming - Émission d'environ 12,2 millions d'actions pour couvrir l'option de règlement en actions exercée par les détenteurs d'obligations pour le règlement de 500 000 USD de paiements de conversion dus aux obligations 2028 précédemment converties.

Igas Energy PLC - Société d'énergie onshore basée à Londres - Confirme le changement de nom d'IGas Energy PLC en Star Energy Group PLC, avec effet immédiat. Ce changement a été approuvé par les actionnaires au début du mois de juin.

Nanosynth Group PLC - Société londonienne spécialisée dans la synthèse et l'application de nanoparticules pour créer de nouveaux produits et améliorer les produits existants - déclare que la société ne sera pas en mesure de publier les résultats de 2022 avant le 30 juin, date limite fixée par les règles de l'AIM. Les actions resteront suspendues et la société continue d'envisager des options de financement potentielles pour l'entreprise.

Lexington Gold Ltd - explorateur d'or avec des projets en Caroline du Nord et du Sud - annonce que toutes les résolutions de son assemblée générale extraordinaire tenue aujourd'hui ont été approuvées. Elle a notamment approuvé l'acquisition de 76 % de White Rivers Exploration Proprietary Ltd, une société d'exploration et de développement possédant d'importants actifs aurifères en Afrique du Sud.

Ceres Power Holdings PLC - développeur de technologies d'énergie propre. Le FTSE Russell confirme que l'action ne sera plus négociée sur l'AIM à partir du 29 juin. Cette décision fait suite à la décision de l'entreprise de demander une cotation complète sur le marché principal de la Bourse de Londres.

SRT Marine Systems PLC - Fournisseur de systèmes et de technologies de surveillance, de sécurité, de sûreté et de protection de l'environnement dans le domaine maritime, basé dans le Somerset, en Angleterre - Lève 750 000 GBP par le biais d'une offre sursouscrite auprès d'investisseurs particuliers à 50 pence par action. Vendredi dernier, l'entreprise a déclaré avoir levé 4,6 millions de livres sterling par le biais d'un placement à 50 pence par action.

