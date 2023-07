IGC Pharma, Inc, anciennement India Globalization Capital, Inc, développe des formulations avancées à base de cannabinoïdes pour le traitement de maladies et d'affections, notamment la maladie d'Alzheimer, les crampes menstruelles (dysménorrhée), le syndrome prémenstruel (SPM) et les douleurs chroniques. La société possède deux médicaments expérimentaux ciblant la maladie d'Alzheimer, IGC-AD1 et TGR-63, qui ont démontré sur des lignées cellulaires de la maladie d'Alzheimer qu'ils pouvaient être efficaces pour supprimer ou améliorer les principales caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, telles que les plaques ou les enchevêtrements. IGC-AD1 est une formulation à base de tétrahydrocannabinol (THC) à faible dose qui fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase II sur l'innocuité et l'efficacité auprès de 146 personnes pour le traitement de l'agitation dans la démence due à la maladie d'Alzheimer. La société commercialise également une marque de bien-être, Holief, qui cible les femmes souffrant du syndrome prémenstruel, de crampes menstruelles et de troubles du sommeil.