IGC Pharma, Inc. a annoncé la nomination de Terry Lierman en tant qu'administrateur indépendant au sein de son conseil d'administration. M. Lierman est actuellement co-président du conseil consultatif de l'Institut de virologie humaine (IHV), un centre américain dont l'objectif est d'accélérer la découverte de diagnostics et de thérapies pour les maladies virales et immunitaires mortelles. Il est également membre du conseil des visiteurs de la La Follette School of Public Affairs de l'Université du Wisconsin, son alma mater. Terry a fondé le Children's Research Institute, l'un des meilleurs programmes américains de recherche sur les enfants, le Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN) et la National Organization on Fetal Alcohol Syndrome (NOFAS).

En outre, de 1987 à 1999, il a été directeur/administrateur du NY Life-Mainstay Funds. Au cours de sa brillante carrière, il a travaillé aux National Institutes of Health (NIH), en tant qu'administrateur en chef de la recherche et du développement de médicaments au National Cancer Institute (NCI), et en tant que directeur du personnel de la commission des crédits du Sénat américain et chef du personnel et de la liaison avec la Maison Blanche pour le chef de la majorité de la Chambre des représentants des États-Unis.