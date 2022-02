IGE+XAO : Fusion par voie d'absorption de la société IGE+XAO par Schneider Electric

Information financière







Fusion par voie d’absorption de la société IGE+XAO par Schneider Electric

Colomiers et Rueil-Malmaison (France), le 17 février 2022

Les conseils d’administration de Schneider Electric SE (compartiment A, code ISIN 0000121972) (« Schneider Electric ») et de I.G.E.+X.A.O. SA (compartiment B, code ISIN FR0000030827) (« IGE+XAO »), sa filiale indirecte à 83,93%, se sont réunis le 16 février 2022 et ont approuvé les modalités de la fusion-absorption de IGE+XAO par Schneider Electric.

Cette opération de fusion s’inscrit dans la volonté de positionner IGE+XAO comme entité opérationnelle de la Division Energy Management Software de Schneider Electric, tout en rationalisant les coûts liés au statut de société cotée de IGE+XAO. Cette opération marque l’aboutissement du rapprochement entre les deux sociétés initié le 7 novembre 2017 et fait suite à l’offre publique d’achat simplifiée initiée par Schneider Electric via sa filiale Schneider Electric Industries SAS (« SEISAS ») sur les titres IGE+XAO en novembre 2021.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les instances représentatives du personnel des groupes Schneider Electric et IGE+XAO ont, préalablement à la signature du traité de fusion, été informées et consultées sur la fusion et ont rendu leurs avis.

Le rapport d’échange proposé pour la fusion s’établit à 5 actions Schneider Electric pour 3 actions IGE+XAO et a été déterminé sur la base des comptes sociaux et des comptes consolidés des deux sociétés au 31 décembre 2021.

Conformément à la règlementation applicable, il ne sera procédé ni à l’échange des actions IGE+XAO détenues par Schneider Electric, ni à l’échange des actions auto-détenues par IGE+XAO qui seront annulées de plein droit à la date de réalisation de la fusion. Du fait de l’absence de rémunération de la participation de Schneider Electric dans IGE+XAO, la fusion aura un impact dilutif limité et donnera lieu à l’émission d’un nombre d’actions nouvelles Schneider Electric représentant environ 0,060% du capital de Schneider Electric.

Il est précisé que les titulaires d’actions IGE+XAO qui ne seraient pas propriétaires du nombre d’actions IGE+XAO nécessaire pour obtenir un nombre entier d’actions Schneider Electric recevront un versement en espèces pour la fraction formant rompu, selon les modalités prévues par le traité de fusion.

Par ailleurs, les titulaires d’actions IGE+XAO ayant acquis un droit de vote double avant la date de réalisation de la fusion conserveraient ce droit de vote double, à l’issue de la fusion, au sein de Schneider Electric. De la même manière, les titulaires d’actions IGE+XAO détenues au nominatif n’ayant pas encore acquis de droit de vote double à la date de réalisation de la fusion conserveraient, à l’issue de la fusion, le bénéfice de l’ancienneté acquise dans IGE+XAO jusqu’à la date de réalisation de la fusion, laquelle ancienneté viendrait s’imputer sur la durée de détention exigée par Schneider Electric en vue de l’obtention d’un droit de vote double.

Le traité de fusion ainsi que les rapports des commissaires à la fusion sont disponibles sur les sites internet de Schneider Electric et de IGE+XAO.

Dans le cadre de la fusion, Schneider Electric sollicitera auprès de l’Autorité des marchés financiers une décision de non-lieu à la mise en œuvre d’une offre publique de retrait sur les actions de IGE+XAO1.

Par ailleurs, la fusion sera soumise à l’approbation des assemblées générales annuelles des actionnaires de IGE+XAO et de Schneider Electric qui se tiendront respectivement les 4 et 5 mai 2022. L’ordre du jour ainsi que le texte des résolutions seront publiés prochainement au Bulletin d’Annonces Légales Obligatoires.

A PROPOS DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC

La raison d’être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On.

Notre mission est d’être le partenaire digital du développement durable et de l’efficacité de nos clients.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l’énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu’au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l’ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l’habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d’inclusion.

A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO

Depuis plus de 35 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Product Lifecycle Management » (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les sociétés à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé « CAO/PLM/Simulation Électrique ». IGE+XAO représente 389 personnes dans le monde réparties sur 30 sites et dans 22 pays ainsi que 98 649 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine. Pour tout complément d’information : http://www.ige-xao.com. Suivez-nous sur Twitter @igexao_corpo.

Avertissement

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’acquérir des titres et n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Schneider Electric décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.



1 Schneider Electric sollicitera également auprès de l’Autorité des marchés financiers une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique obligatoire en raison du franchissement du seuil de 30% du capital social et des droits de vote de IGE+XAO par Schneider Electric résultant du projet de cession des actions IGE+XAO détenues par Schneider Electric Industries SAS à Schneider Electric.

