IGE+XAO : Un 3e trimestre résilient

Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce :

Chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2020 en normes IFRS.

(Période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020).

Sur le troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé d'IGE+XAO s'élève à 8 091 147 euros, soit un niveau comparable à celui de l'exercice précédent (-0.5%). Dans un contexte encore très marqué par la crise sanitaire, cette bonne tendance résulte principalement de la dynamique des ventes Grands Comptes couplée à une bonne résistance des activités PME/PMI alors même que le modèle de vente via abonnements s'accélère. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires atteint 23 936 609 euros.

Sur les plans R&D et produits, et malgré la crise de la Covid19, des efforts importants continuent d'être déployés sur l'intégration de nouvelles technologies, notamment autour du Cloud et de la modélisation en 3 dimensions. Parallèlement, le Groupe prépare le lancement de versions majeures de ses logiciels phares, SEE Electrical et SEE Electrical Expert.

Tout en restant attentif à l'évolution de la situation économique et sanitaire, IGE+XAO, conforté par ses résultats et ses solides fondamentaux, entend poursuivre son plan de marche visant l'accélération du développement international, un fort investissement R&D et un haut niveau de rentabilité.