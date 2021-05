IGE+XAO : Une activité en croissance de 6,5%

Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce :

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2021 en normes IFRS.

(Période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021).





Une activité en croissance de 6,5%

Sur le 1er trimestre 2021, le chiffre d’affaires consolidé d’IGE+XAO s’élève à 8 815 708 euros, soit une augmentation de 6,5% par rapport à 2020. Après une année marquée par la crise sanitaire de la Covid-19, les ventes de licences perpétuelles et de prestations de formation renouent avec la croissance tandis que les ventes d’abonnements continuent l’accélération amorcée en 2020 avec une hausse de plus 18%.

Sur la période, le Groupe a lancé deux nouvelles versions de ses logiciels SEE Electrical Expert, logiciel phare du Groupe pour la conception des installations électriques et SEE Electrical 3D Panel+, dédié à la conception et la fabrication en trois dimensions de tout type d’armoires électriques.

Au niveau financier, le Groupe dispose d’une solide structure avec, au 31 décembre 2020, des capitaux propres qui atteignaient 49 millions d’euros, une absence d’endettement bancaire et une trésorerie de près de 49 millions d’euros. Par ailleurs, l’Assemblée Générale Annuelle Mixte du 26 avril 2021 a décidé d’affecter le résultat de l’exercice 2020 au compte report à nouveau et de ne pas distribuer de dividendes.

À propos du Groupe IGE+XAO

Depuis plus de 35 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Product Lifecycle Management » (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les sociétés à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est appelé « CAO/PLM/Simulation Électrique ». IGE+XAO représente plus de 370 personnes dans le monde réparties sur 30 sites et dans 20 pays ainsi que plus de 96 455 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est une référence dans son domaine.

