Données financières USD EUR CA 2019 0,00 M - 0,00 M Résultat net 2019 -1,91 M - -1,61 M Tréso. nette 2019 0,37 M - 0,32 M PER 2019 -10,5x Rendement 2019 - Capitalisation 15,7 M 17,3 M 13,2 M VE / CA 2018 9 136x VE / CA 2019 14 500x Nbr Employés 2 Flottant 40,4% Graphique IGEA PHARMA N.V. Evolution du Compte de Résultat Dirigeants Nom Titre Vicenzo Moccia Chairman-Management Board Giovanni Battista Ferrario Chairman-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) IGEA PHARMA N.V. -16.25% 18 BIOMÉRIEUX 70.64% 18 954 10X GENOMICS, INC. 100.37% 16 447 DIASORIN S.P.A. 65.60% 12 356 AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD. 74.78% 10 826 NATERA, INC. 108.82% 5 913