IGEA Pharma: SIX autorise le report de la publication du rapport annuel

Zurich (awp) - IGEA Pharma peut reporter la publication de son rapport annuel. L'entreprise fait état, sur la base de données non auditées d'une perte nette pour 2020, selon un communiqué de vendredi soir.

La Bourse suisse SIX a provisoirement libéré la société des obligations de publication jusqu'à fin mai. Cotée sur SIX, la société néerlandaise est en passe de fusionner avec la société britannique Blue Sky Natural Resources (BSNR), spécialisée dans les substances à base de plantes.

Cette transaction en cours explique le retard dans la publication du rapport annuel 2020. IGEA pense pouvoir publier son rapport ces prochaines semaines.

SIX a autorisé le report, mais a exigé qu'IGEA publie des résultats non audités pour l'exercice 2020. IGEA fait ainsi état d'un chiffre d'affaires de 79'000 dollars (en 2019, la société n'avait pas dégagé de chiffre d'affaires). Le résultat d'exploitation Ebit est de -1,14 (-1,93) million de dollars et la perte nette de 1,14 (-1,91) million de dollars.

pre/rp