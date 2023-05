Zurich (awp) - SIX Exchange Regulation a accordé à IGEA Pharma un délai jusqu'au 31 mai prochain pour la publication de ses comptes annuels 2022. D'ici le 15 mai, la société devra présenter des chiffres clés non audités comme chiffre d'affaires, Ebitda, Ebit, bénéfice/perte, somme du bilan et fonds propres, a-t-elle précisé lundi soir.

an/rp