Igea Pharma: liquidités suffisantes pour 12 mois après une perte au 1er semestre

Zurich (awp) - La biotech néerlandaise Igea Pharma, cotée à la Bourse suisse, a réduit sa perte au 1er semestre. Les liquidités à disposition garantissent son financement pour les 12 prochains mois, a-t-elle indiqué dimanche dans un communiqué.

Au 1er semestre, le chiffre d'affaires a été "marginal". Les frais d'exploitation ont atteint 136'200 euros après 561'900 un an plus tôt. L'Ebitda ajusté est de -135'600 euros après -606'600 et l'Ebit de -212'800 après -699'900. Le recul des frais de recherche et développement et des frais généraux expliquent cette amélioration.

Au final, la perte nette semestrielle a été ramenée à 213'400 euros, contre une perte de 718'700 euros au 1er semestre 2021.

Fin septembre, la société avait indiqué devoir retarder la publication de ses résultats semestriels et avait obtenu une dérogation de la part de SIX.

