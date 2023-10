IGEA Pharma NV est une société biopharmaceutique basée aux Pays-Bas. La société se concentre sur la recherche et le développement de solutions biomédicales pour la prévention du diabète et de la maladie d'Alzheimer. Son portefeuille d'offres comprend des dispositifs de tests médicaux et des compléments alimentaires. La société développe le test ALZ-1, un test sanguin pour mesurer et contrôler le niveau de cuivre libre, également connu sous le nom de cuivre libre II ou cuivre non céruloplasmine dans la circulation sanguine, qui est un facteur de risque modifiable majeur reconnu pour la maladie d'Alzheimer. La société offre ses services aux Pays-Bas.