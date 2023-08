IGM Biosciences, Inc. est une société de biotechnologie engagée dans le développement d'anticorps IgM modifiés pour le traitement de multiples maladies. Elle a mis au point une plateforme technologique d'anticorps IgM qui convient particulièrement bien au développement d'agents d'engagement des cellules T, d'agonistes de réticulation des récepteurs et de cytokines ciblées. Son principal produit candidat, l'IGM-2323, un anticorps IgM bispécifique engageant les cellules T et ciblant les protéines CD20 et CD3, fait l'objet d'un essai clinique de phase I pour le traitement des patients atteints de lymphome non hodgkinien (LNH) à cellules B récidivant/réfractaire. Son deuxième produit candidat, l'IGM-8444, est un anticorps IgM ciblant les protéines du récepteur de mort 5 (DR5), destiné au traitement des patients atteints de tumeurs malignes solides et hématologiques. Le pipeline de la société comprend également l'IGM-7354, un anticorps IgM bispécifique délivrant des cytokines interleukine-15 (IL-15) aux cellules exprimant PD-L1 pour le traitement des patients atteints de tumeurs malignes solides et hématologiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale