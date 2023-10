IGM Biosciences, Inc. a annoncé que Michael Loberg, Ph.D., s'est retiré de son conseil d'administration, y compris en tant que président, à compter du 3 octobre 2023. Le Dr Loberg est membre du conseil d'administration d'IGM Biosciences depuis 2015 et président du conseil depuis 2018. IGM Biosciences a annoncé la nomination d'Elizabeth H.Z. Thompson, Ph.D., à son conseil d'administration.

Le Dr Thompson est une professionnelle accomplie du développement de médicaments qui a participé au développement d'importants médicaments commercialisés, plus récemment en tant que vice-présidente exécutive de la recherche et du développement chez Horizon Therapeutics. Le Dr Thompson est actuellement vice-présidente exécutive de la recherche et du développement chez Horizon Therapeutics. Elle est également membre du conseil d'administration de California Life Sciences, une organisation influente dans le domaine des sciences de la vie.

Chez Horizon, le Dr Thompson est chargée de superviser toutes les activités de recherche et de développement des produits précliniques, cliniques et commercialisés de l'entreprise. Elle a joué un rôle important dans l'acquisition et l'intégration de Viela Bio ainsi que dans le dépôt et l'approbation accélérés de TEPEZZA®, et dans la réussite de la réunion du comité consultatif de la FDA. Le Dr Thompson a précédemment occupé le poste de directeur scientifique de groupe dans le domaine du développement pharmaceutique chez AbbVie, en tant que responsable clinique et en soutenant les soumissions et les approbations mondiales pour SKYRIZI®.

Elle a également occupé des postes dans les domaines du développement clinique, du développement commercial et de la communication médicale, en tant que responsable de la recherche et de l'évaluation chez Raptor Pharmaceuticals, responsable de la communication scientifique et des publications chez InterMune et directrice du développement clinique et directrice des licences chez Amgen. Le Dr Thompson est titulaire d'un doctorat en structure et chimie macromoléculaires et cellulaires du Scripps Research Institute et d'une licence en chimie du Harvey Mudd College.