IGM Financial : La Société Financière IGM Inc. annonce son intention de racheter jusqu'à 6 millions de ses actions ordinaire

LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. ANNONCE SON INTENTION DE RACHETER JUSQU'À 6 MILLIONS DE SES ACTIONS ORDINAIRES

WINNIPEG, le 10 février 2022 - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui son intention, sous réserve de l'approbation de la Bourse de Toronto (TSX), de racheter aux fins d'annulation jusqu'à 6 millions d'actions ordinaires dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vue d'atténuer l'effet de dilution découlant de l'attribution d'options dans le cadre du régime d'options d'achat d'actions de la Société et à d'autres fins liées à la gestion des capitaux de l'entreprise.

IGM déposera un avis d'intention relatif à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités auprès de la TSX et cette offre commencera après l'acceptation de cet avis par la TSX et se poursuivra pendant un maximum d'un an. Les rachats se feront au moyen d'opérations sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX ou de tout autre système de négociation, ou par tout autre moyen autorisé par une autorité en valeurs mobilières, y compris dans le cadre d'un régime d'achat automatique de titres. Les rachats seront faits au cours en vigueur au moment de l'acquisition. Les actions ordinaires pouvant être rachetées représentent environ 2,5 pour cent des 239 723 688 actions ordinaires en circulation au 31 janvier 2022.

La précédente offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société a pris fin le 25 mars 2020; par conséquent, la Société n'a pas racheté d'actions au cours des 12 derniers mois.

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 271 milliards de dollars au 31 janvier 2022. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société Financière IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la situation financière et les résultats opérationnels de la Financière IGM à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction. Ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Ces déclarations peuvent porter, notamment, sur l'intention d'IGM d'acheter des actions ordinaires dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, sur le dépôt d'un avis d'intention relatif à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités et sur le nombre maximal d'actions pouvant être rachetées dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

