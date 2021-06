IGM Financial : La Société financière IGM Inc. annoncera ses résultats du deuxième trimestre de 2021 le 4 août 2021

La Société financière IGM Inc. annoncera ses résultats du

deuxième trimestre de 2021 le 4 août 2021

WINNIPEG (Man.), le 21 juin 2021 - La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) annoncera ses résultats du deuxième trimestre de 2021 après la clôture des marchés le mercredi 4 août 2021.

Vous pourrez assister en direct sur le Web à la téléconférence sur les résultats du deuxième trimestre de 2021 de la Société financière IGM à l'adresse www.igmfinancial.com/fr/relations-avec-les- investisseurs/information-financiere/rapports-trimestrielsle jeudi 5 août 2021 à 7 h (heure du Centre)/8 h (heure de l'Est).

James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc., Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie, Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine, et Luke Gould, vice-président exécutif et chef des services financiers de la Société financière IGM Inc., prendront part à cette téléconférence.

Si vous n'arrivez pas à accéder à la webémission, vous pourrez y participer par téléphone en composant le 1-800-319-4610 ou le 1-416-915-3239. Nous vous demandons d'appeler à l'un ou l'autre de ces numéros cinq minutes avant le début afin d'être en communication quand la diffusion commencera. Vous serez relié en mode écoute seulement.

Si vous manquez la téléconférence, vous pourrez l'écouter en différé, du 5 août 2021 à 17 h (heure du Centre)/18 h (heure de l'Est) au 6 septembre 2021, en composant le 1-855-669-9658. Le code d'accès sera le 7175#. Une version archivée de la webémission sera aussi disponible sur le site Web de la Société financière IGM Inc.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 256 milliards de dollars au 31 mai 2021. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

Pour d'autres renseignements, communiquez avec :

Relations avec les médias: Relations avec les investisseurs: Nini Krishnappa Keith Potter 647-828-2553 204-955-2404 nini.krishnappa@igmfinancial.com investor.relations@igmfinancial.com

