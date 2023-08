Ignite Limited est une société basée en Australie qui fournit des services de recrutement de personnel temporaire et permanent, des services informatiques à la demande, ainsi que des services externalisés de recrutement et de conseil en ressources humaines. Ses secteurs d'activité sont le recrutement spécialisé, les services informatiques à la demande et les solutions technologiques et de talents. Le segment Recrutement spécialisé recherche des postes temporaires, permanents et contractuels à tous les niveaux d'ancienneté pour ses clients des secteurs public et privé dans toute l'Australie. Il se spécialise dans les secteurs de l'informatique et du numérique, de l'administration, du soutien aux entreprises, de la construction/ingénierie, de la gestion de l'information et des services professionnels. Le segment des services informatiques à la demande fournit des services informatiques gérés pour les clients sur la base d'un projet à la fois. Le segment Technology & Talent Solutions fournit des solutions diversifiées en matière de ressources humaines, d'informatique et de recrutement à son réseau de clients des secteurs public et privé.