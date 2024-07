IGO Limited a annoncé la nomination de Mme Rebecca Gordon au poste de secrétaire générale de la société. Mme Gordon est une secrétaire d'entreprise et une avocate expérimentée, qui possède une expertise et des compétences en matière de questions et de conseils juridiques, de conformité et de gouvernance d'entreprise au sein d'entreprises australiennes et internationales. Mme Gordon est également titulaire d'une licence en droit, d'une licence en commerce et d'une maîtrise en administration des affaires. Elle est également diplômée de l'Australian Institute of Company Directors (Institut australien des administrateurs de sociétés).

Mme Gordon remplace Mme Joanne McDonald au poste de secrétaire de la société. Mme McDonald travaille pour l'OIG depuis plus de huit ans et le conseil d'administration la remercie sincèrement pour sa contribution significative à la croissance de l'entreprise et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs. La directrice juridique de l'OIG, Mme Kate Barker, continuera d'exercer les fonctions de secrétaire adjointe de la société.