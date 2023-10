iHeartMedia, Inc. est une société de médias audio. La société opère à travers deux secteurs : le secteur de la collection musicale et le secteur de l'accompagnement. La société exerce ses activités par le biais de trois secteurs : le Multiplatform Group, le Digital Audio Group et le Audio & Media Services Group. Le secteur du groupe multiplateforme fournit des services de médias et de divertissement par le biais de la diffusion et comprend également les activités d'événements et de syndication nationale de la société. Le segment Digital Audio Group fournit des services de médias et de divertissement par le biais de la diffusion numérique. Le segment Audio & Media Services Group fournit d'autres services audio et médias, notamment l'entreprise de représentation médiatique de la société (Katz Media) et son fournisseur de logiciels de programmation et de diffusion (RCS). Ses services iHeartRadio sont disponibles sur plus de 250 plateformes et plus de 2 000 appareils, notamment des haut-parleurs intelligents, des tableaux de bord numériques, des tablettes, des wearables, des smartphones, des assistants virtuels, des télévisions et des consoles de jeu.

Secteur Diffusion