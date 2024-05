IHH Healthcare Berhad est un fournisseur de soins de santé intégrés basé en Malaisie. Les segments de la société comprennent Hospital and Healthcare, IMU Health, Labs, PLife REIT et Others. Elle exploite son segment Hospital and Healthcare à Singapour, en Malaisie, en Inde, en Grande Chine, en Turquie, en Europe et en Asie du Sud-Est. Le secteur IMU Health fournit des services éducatifs. Le segment Labs fournit des services de laboratoire de diagnostic. Le segment PLife REIT est un fonds d'investissement immobilier. Grâce à son portefeuille de marques, telles que Acibadem, Mount Elizabeth, Prince Court, Gleneagles, Fortis, Pantai et Parkway, la société offre à ses patients des soins complets et personnalisés allant du primaire au quaternaire, et même des services auxiliaires tels que le laboratoire, le diagnostic, l'imagerie et la réadaptation. Elle fournit des services de santé quotidiens par le biais de traitements ambulatoires, de contrôles de routine et de vaccinations. Les soins secondaires comprennent les consultations de spécialistes, les interventions chirurgicales locales et autres.

Secteur Installations et services en soins de santé