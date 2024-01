IHI Corporation a annoncé avoir mis au point, en collaboration avec plusieurs partenaires nationaux, le premier moteur électrique de classe 1 mégawatt au monde monté à l'intérieur du cône de queue d'un moteur à réaction. Cette réalisation est l'un des fruits du projet MEAAP (More Electric Architecture for Aircraft and Propulsion) de la société. Cette initiative d'innovation technologique vise à optimiser la gestion énergétique globale des systèmes aéronautiques, y compris les moteurs, afin de réduire leurs émissions de dioxyde de carbone.

IHI a développé ce moteur dans le cadre de la recherche et du développement de systèmes de propulsion électrique avancés et de systèmes hybrides électriques au titre du projet de recherche et de développement de systèmes aéronautiques avancés pour une application pratique de l'Organisation japonaise pour le développement des énergies nouvelles et des technologies industrielles. La flotte mondiale d'avions de ligne devrait doubler au cours des 20 prochaines années en raison de l'augmentation de la demande de transport. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) des Nations unies vise à ce que les émissions de dioxyde de carbone de ces avions soient pratiquement nulles d'ici à 2050.

Il est donc important d'améliorer les technologies conventionnelles tout en innovant dans les systèmes aéronautiques afin de préserver la sécurité et l'économie et de les rendre plus respectueux de l'environnement. Le projet MEAAP vise non seulement à électrifier les avions, mais aussi à améliorer considérablement le rendement énergétique en optimisant les systèmes aéronautiques, y compris les moteurs, afin de réutiliser l'air de la cabine, que les conceptions actuelles déchargent à l'extérieur de l'avion sans l'utiliser efficacement, pour refroidir l'équipement électrique. Cela permettrait d'éliminer le besoin de systèmes hydrauliques, pneumatiques et autres systèmes conventionnels complexes, augmentant ainsi la liberté de conception et la facilité de maintenance tout en réduisant le poids.

IHI collabore avec des partenaires nationaux et étrangers dans le cadre de divers efforts de R&D afin d'atteindre ses objectifs en matière de MEAAP. Le nouveau moteur électrique intégré d'IHI pourrait alimenter les avions et servir de technologie clé dans les systèmes de propulsion électrique hybrides pour lesquels des travaux de R&D sont en cours dans le monde entier. En mars 2020, IHI a mis au point un moteur électrique intégré au moteur de 250 kilowatts offrant la plus grande capacité de génération pour les avions de passagers actuellement en service.

À l'époque, l'entreprise a mis au point une technologie de bobine moulée à haute densité avec un revêtement isolant résistant à une température de 300 °C. Elle a également mis au point un système de chauffage des gaz d'échappement. Elle a également mis au point une technologie de système de chaleur d'échappement qui exploite les technologies thermiques, fluidiques et structurelles qu'elle a cultivées dans le cadre de ses activités de recherche et de développement sur les moteurs à réaction. Elle a complété ces avancées pour améliorer l'efficacité en révisant le mécanisme de production d'énergie pour créer un moteur électrique capable de fournir plus d'un mégawatt de puissance. Ce moteur permet d'échelonner la puissance en fonction des besoins.

Pour son nouveau moteur, IHI a effectué des évaluations au laboratoire d'évaluation des moteurs de nouvelle génération du centre de recherche conjoint de l'université d'Akita pour l'architecture électrique. Il s'agit de la plus grande installation de ce type au Japon. Ces travaux ont confirmé que la société pouvait atteindre le nombre de tours par minute prévu en connectant l'arbre du moteur directement à l'intérieur du cône de queue.