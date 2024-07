IHI Corporation est un groupe diversifié organisé autour de 5 pôles d'activités : - vente de moteurs d'avions et d'équipements spatiaux (33% du CA) ; - fabrication de machines industrielles (29,1%) : turbocompresseurs, machines de production en série, équipements de fabrication de fer et d'aciers, etc. En outre, le groupe développe une activité de fabrication de systèmes automatisés pour la logistique ; - vente de systèmes de production d'énergie (25,3%) : turbines, chaudières, composants de centrales nucléaires, etc. ; - construction navale (8,9%) : notamment navires et vraquiers. IHI Corporation développe également des activités de fabrication de matériaux de construction d'infrastructures et de promotion immobilière, et propose des prestations de construction offshore ; - autres (3,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (51,9%), Asie (17,5%), Etats-Unis (22%), Amérique (0,8%), Europe (6,9%) et autres (0,9%).