Ihlas Holding AS (Ihlas) est une société holding basée en Turquie, active dans divers secteurs, notamment les médias, la construction, la production et le marketing, l'exploitation minière, la santé et le tourisme, ainsi que l'éducation, par l'intermédiaire de plusieurs filiales. Ihlas Media Holding gère les activités médiatiques de la société, en s'engageant dans la diffusion de programmes télévisés et radiophoniques, la publication de quotidiens et de magazines, ainsi que l'exploitation d'une agence de presse. Dans le secteur de la construction, l'entreprise est impliquée dans la construction de stations balnéaires et de maisons résidentielles, ainsi que de bâtiments non résidentiels, tels que des bureaux et des campus scolaires. Ihlas Pazarlama commercialise et distribue les produits de la marque Ihlas par le biais d'un réseau de points de vente. La division de fabrication d'Ihlas comprend Ihlas Ev Aletleri, Tarsan, Bisan et Kristal Cola. Le groupe Éducation gère des écoles primaires et secondaires. Le groupe minier opère par l'intermédiaire d'Ihlas Mining, qui détient des licences d'exploration pour un certain nombre de zones minières.

Secteur Construction de logements