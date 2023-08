IHS Holding Limited est une société basée à l'île Maurice, qui est un opérateur et un développeur d'infrastructures de télécommunications partagées. La société fournit des services d'infrastructure de télécommunications partagés aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) et à d'autres clients, qui fournissent à leur tour des services d'accès sans fil à la voix, aux données et à la fibre optique à leurs utilisateurs finaux et à leurs abonnés. Elle offre également à ses clients la possibilité de louer de l'espace sur des tours existantes aux côtés des locataires actuels (colocation), d'installer des équipements supplémentaires sur une tour ou de demander certains services auxiliaires (modifications de bail), ou de faire construire de nouvelles tours selon les spécifications du client (nouveaux sites). La société loue à ses clients des espaces dans des endroits sécurisés au sein de complexes immobiliers, tels que des centres commerciaux, des stades et des aéroports, ce que l'on appelle des solutions intra-bâtiment (IBS) ou des systèmes d'antennes distribuées (DAS), et fournit également une connectivité par fibre optique.

Secteur Services de télécommunications sans fil