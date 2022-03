Communiqué et conférence téléphonique d'IHS Towers sur les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2021

IHS Holding Limited (NYSE : IHS) (la « Société ») annonce par la présente que ses résultats financiers pour les périodes de trois mois et d'un an se terminant au 31 décembre 2021 (les « Résultats du T4 et de l'exercice 2021 ») devraient être publiés dans les services de presse et sur notre site Web ou au plus tard à 6h00 HE (11h00 GMT) le mardi 15 mars 2022 .

En outre, une conférence téléphonique pour discuter des résultats du T4 et de l'exercice 2021 aura lieu le mardi 15 mars 2022 à 8h30 HE (13h30 GMT).

Les numéros d'appel de la conférence sont les suivants : +1 646 664 1960 (États-Unis/Canada) ou +44 20 3936 2999 (Royaume-Uni/International). Le code d'accès à la conférence est le suivant : 955442.

La webdiffusion sera disponible et accessible via la section Documents sur les bénéfices de notre site Web.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220304005170/fr/