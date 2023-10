IHS Cameroon, , membre du groupe IHS Holding Limited (NYSE : IHS) (« IHS Towers »), l’un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d’infrastructures de communications partagées au monde en termes de nombre de tours, a annoncé la mise en service officielle de centres TIC au lycée gouvernemental bilingue (GBHS) de Sodiko à Bonaberi, Douala, en présence du ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, et d’autres dignitaires de la région du Littoral. GBHS Sodiko a été sélectionné par IHS Cameroon pour le projet 2023 ICT Center de la société.

Cette initiative vise à élargir le nombre de personnes qui peuvent accéder à l’éducation et en bénéficier grâce à l’amélioration de la connectivité mobile et des compétences numériques. Désignée comme une école pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays, provenant des zones de conflit du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, GBHS Sodiko accueille actuellement plus de 2 000 élèves.

Le projet a permis à IHS Cameroon de rénover le centre TIC existant de l’école et de construire un nouveau centre équipé de 30 ordinateurs, d’installations de vidéoconférence et d’une connectivité Internet.

Selon le président-directeur général d’IHS Cameroun, Olufemi Arosanyin, « à travers ce projet, nous souhaitons tirer parti de l’infrastructure scolaire existante et aider à construire de nouveaux centres TIC où les enseignants et les élèves peuvent bénéficier d’une connectivité Internet pour développer leurs compétences et accéder à de nouveaux matériels éducatifs. Notre objectif est de favoriser l’autonomisation de la jeunesse camerounaise par le biais de l’éducation, afin qu’elle soit mieux à même de contribuer à la croissance économique à long terme de ce pays. »

La professeure Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires, a indiqué : « À l’ère du numérique, c’est l’équipement qui fait la différence. Nous voulons créer un référentiel d’apprentissage virtuel pour nous assurer que nous pouvons former les gens, de sorte qu’ils puissent aller dans le reste du pays et partager leurs compétences numériques avec d’autres. L’une de nos ambitions est d’avoir des centres numériques dans les dix régions du Cameroun. Grâce à l’engagement d’IHS, nous pensons pouvoir réaliser ce rêve dans le futur ».

A propos d’IHS Towers

IHS Towers fait partie des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d’infrastructures de communication partagées au monde en termes de nombre de tours et est l’un des plus grands towercos multinationaux indépendants uniquement axés sur les marchés émergents. La société possède près de 40 000 tours sur ses 11 marchés, notamment l’Afrique du Sud, le Brésil, le Cameroun, la Colombie, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Koweït, le Nigeria, le Pérou, le Rwanda et la Zambie. Pour plus d’informations, veuillez envoyer un e-mail à l’adresse suivante : communications@ihstowers.com ou visiter le site :www.ihstowers.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231018731075/fr/