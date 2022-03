IHS Holding Limited publie ses résultats financiers pour le 4e trimestre et l'ensemble de l'exercice 2021

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU 4e TRIMESTRE 2021

FAITS MARQUANTS CONSOLIDÉS DE L’ENSEMBLE DE L’EXERCICE 2021

IHS Holding Limited (NYSE: IHS) («IHS Towers» ou la «Société»), l'un des plus grands propriétaires, exploitants et promoteurs indépendants d'infrastructures de télécommunications partagées au monde en nombre de tours, a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le 4e trimestre et l'ensemble de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Sam Darwish, PDG d'IHS Towers, a déclaré: «J’ai le plaisir de présenter aujourd'hui nos résultats pour le 4e trimestre et l'ensemble de l’exercice 2021, une période marquée par des performances financières et opérationnelles solides et soutenues et pendant laquelle notre Société a réalisé de nombreuses opérations qui renforcent encore notre position.

Outre son introduction en Bourse de New York en octobre, IHS a procédé à deux émissions obligataires générales et de refinancement pour un total d'un milliard USD. La Société est entrée sur le marché égyptien via un partenariat sous licence. Elle a finalisé la transaction avec TIM Fiber pour créer I-Systems, une société de fibre optique leader au Brésil. Enfin, IHS a annoncé la conclusion d’accords visant à acquérir le portefeuille de 5 709 tours de MTN en Afrique du Sud; une fois finalisée cette acquisition fera d'IHS le principal exploitant indépendant de tours en Afrique du Sud.

Fin 2021, avec plus de 31 000 tours en exploitation dans neuf pays sur trois continents, IHS était la quatrième plus grande société multinationale indépendante de tours. En janvier 2022, nous avons annoncé l'acquisition du portefeuille GTS SP5 riche de 2 115 tours au Brésil, ce qui fera de notre Société la troisième plus grande towerco du Brésil. Je suis fier de pouvoir dire qu'après la finalisation des acquisitions sud-africaines et de GTS, IHS deviendra la troisième plus grande multinationale indépendante de towerco au monde en nombre de tours, avec plus de 38 000 tours.

Comme indiqué, nous avons renforcé notre engagement en Afrique tout en poursuivant notre stratégie de diversification, en nous appuyant sur notre entrée en Amérique latine et au Moyen-Orient et en continuant à investir fortement dans la croissance organique, y compris dans les technologies auxiliaires telles que les petites cellules, la technologie DAS et la fibre. Nous sommes toujours aussi enthousiasmés par les opportunités d'infrastructure numérique qui s'offrent à nous sur les marchés émergents, où notre infrastructure critique et notre approche de la durabilité contribuent à connecter les communautés mal desservies afin de combler la fracture numérique. Plusieurs de nos marchés clés, tels que le Brésil et le Nigéria, commencent à déployer la technologie 5G, et nous nous attendons donc à davantage d'opportunités en 2022.»

RÉSULTATS DU 4e TRIMESTRE ET DE L’ENSEMBLE DE L’EXERCICE 2021

Le tableau ci-dessous présente certains résultats financiers pour les trimestres clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2020 et les résultats financiers pour l’ensemble des exercices clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2020:

Trimestre clos le Exercice clos le 31 déc. 31 déc. % 31 déc. 31 déc. % 2021 2020 croissance 2021 2020 croissance milliers $ milliers $ en glissement annuel milliers $ milliers $ en glissement annuel Revenus 415.614 370.727 12,1 1.579.730 1.403.149 12,6 (Perte)/bénéfice pour la période (72.280 ) 50.230 (243,9 ) (26.121 ) (322.682 ) (91,9 ) BAIIA ajusté (1) 216.649 214.674 0,9 926.396 819.014 13,1 Trésorerie d'exploitation 190.184 139.613 36,2 788.073 656.699 20,0 RLFCF(1) 87.902 147.723 (40,5 ) 406.160 374.842 8,4

(1) Le BAIIA ajusté et le RLFCF sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Cf. «Utilisation de grandeurs financières non conformes aux IFRS» pour de plus amples renseignements et un rapprochement avec les mesures conformes aux normes IFRS les plus comparables.

Les résultats financiers pour les trimestres clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2020 et les résultats financiers pour l’ensemble de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ne sont pas audités. Les résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 sont extraits des états financiers audités de l'exercice clos à cette date.

Synthèse des acquisitions

En janvier 2021, mars 2021 et avril 2021, nous avons finalisé et intégré, respectivement, les acquisitions de Skysites, de Centennial Colombia et de Centennial Brazil. En avril 2021 et en octobre 2021, nous avons finalisé, respectivement, les troisième et quatrième phases de l'acquisition au Koweït. En octobre 2021, IHS a été introduite au NYSE et nous sommes entrés sur le marché égyptien grâce à un partenariat sous licence. En novembre 2021, la Société a finalisé sa transaction précédemment annoncée avec TIM S.A. («TIM») visant à acquérir une participation majoritaire dans FiberCo Soluções de Infraestrutura S.A. («I-Systems») et nous avons conclu des accords portant sur l'achat de 5 709 tours à MTN en Afrique du Sud.

En 2020, nous avons finalisé l'acquisition de CSS. L'acquisition au Koweït, dont la première phase a été achevée en février 2020, a été suivie de la deuxième phase en octobre 2020. Les deux acquisitions ont été entièrement intégrées. En 2020, nous avons également modifié les contrats avec deux de nos principaux clients en ce qui concerne les dispositions relatives à la conversion des devises.

Résultats/comparaison du trimestre clos le 31 décembre 2021 par rapport à la même période de 2020

Au cours du 4e trimestre 2021, les revenus se sont élevés à 415,6 millions USD, contre 370,7 millions USD au 4e trimestre 2020, soit une augmentation de 44,9 millions USD (+12,1%). La croissance organique a été de 53,6 millions USD (+14,5%). La croissance organique a été générée principalement par les indexations, les modifications de baux et les réinitialisations monétaires, ainsi que par les nouveaux sites et les nouvelles colocations. Le chiffre d'affaires non organique total s'est élevé à 11,9 millions USD pour le trimestre clos le 31 décembre 2021. L'augmentation du chiffre d'affaires organique au cours de la période a été partiellement contrebalancée par une variation négative de 5,6% des taux de change (20,6 millions USD).

La perte pour la période s'est élevée à 72,3 millions USD pour le 4e trimestre 2021, contre un bénéfice de 50,2 millions USD au 4e trimestre 2020. La perte pour la période reflète l'impact global de l'augmentation des revenus mentionnée ci-dessus, contrebalancée par une augmentation du coût des ventes et des frais administratifs causée par les frais supplémentaires liés à notre transition vers le statut de société cotée en Bourse, ainsi que par des coûts de production d'électricité plus élevés. Elle a en outre été impactée par une augmentation des charges financières nettes de 176,4 millions USD, compensée par une diminution de la charge fiscale totale.

Le BAIIA ajusté a été de 216,6 millions USD pour le 4e trimestre 2021, contre 214,7 millions USD pour le 4e trimestre 2020. La marge du BAIIA ajustée pour le 4e trimestre 2021 a été de 52,1%. L'augmentation du BAIIA ajusté reflète principalement l'impact global de l'augmentation des revenus mentionnée ci-dessus, partiellement contrebalancée par l'augmentation du coût des ventes et des dépenses administratives résultant des frais supplémentaires associés à notre transition vers le statut de société cotée en Bourse ainsi que des coûts de production d'électricité plus élevés.

La trésorerie générée par les activités d'exploitation et le RLFCF pour le 4e trimestre 2021 se sont élevés respectivement à 190,2 millions USD et 87,9 millions USD, contre 139,6 millions USD et 147,7 millions USD, respectivement, pour le 4e trimestre 2020. L'augmentation de la trésorerie d'exploitation reflète principalement l'impact global de l'augmentation des revenus mentionnée ci-dessus, partiellement contrebalancée par l'augmentation du coût des ventes et des frais administratifs. La diminution du RLFCF est due à l'augmentation de la trésorerie d'exploitation, contrebalancée par une augmentation des retenues à la source du fait de la croissance des revenus au Nigeria, à des paiements de location plus élevés pour soutenir la croissance, aux impôts plus élevés en raison de l'expiration des crédits d'impôt et à une augmentation des charges d'intérêts.

Résultats par segments

Revenus:

Revenus de chacun de nos segments à présenter:

Trimestre clos le 31 déc. 31 déc. 2021 2020 Variation Variation milliers $ milliers $ milliers $ % Nigeria 299.792 273.069 26.723 9,8 % Afrique subsaharienne 87.563 82.127 5.436 6,6 % MENA 8.196 6.663 1.533 23,0 % Amérique latine 20.063 8.868 11.195 126,2 % Total revenus 415.614 370.727 44.887 12,1 %

Nigeria

Les revenus de notre segment Nigeria ont augmenté de 26,7 millions USD (+9,8%) pour atteindre 299,8 millions USD pour le trimestre clos le 31 décembre 2021, contre 273,1 millions USD pour le trimestre clos le 31 décembre 2020. En glissement annuel, les revenus pour le trimestre clos le 31 décembre 2021 ont augmenté, en croissance organique, de 46,6 millions USD (+17,1%) grâce à l’augmentation du nombre de locataires (+787), qui comprend les locataires d’un nombre net de 317 nouveaux sites, 8 986 avenants supplémentaires aux baux et les augmentations résultant des indexations CPI contractuelles et des mécanismes de réinitialisation des taux de change.

Les augmentations globales de 46,6 millions USD des revenus organiques ont été partiellement contrebalancées par l'impact (-19,9 millions USD) des fluctuations négatives du taux de change du naira par rapport au dollar américain.

Afrique subsaharienne

Les revenus de notre segment Afrique subsaharienne ont augmenté de 5,4 millions USD (+6,6%), pour atteindre 87,6 millions USD pour le trimestre clos le 31 décembre 2021, contre 82,1 millions USD pour le trimestre clos le 31 décembre 2020. Les revenus ont connu une croissance organique de 4,5 millions USD (+5,5%) grâce aux augmentations résultant des indexations CPI contractuelles et des mécanismes de réinitialisation des taux de change, et de l'ajout de 155 avenants de bail, augmentations partiellement contrebalancées par une diminution nette du nombre de locataires (-207), ce qui inclut l'impact du taux net de désabonnement de 832 locataires non liés aux clients clés, et l’impact d'une augmentation nette du nombre de nouveaux sites (+251). Les revenus de notre segment Afrique subsaharienne ont également connu une croissance non organique au cours du trimestre (+1,4 million USD) grâce à l'acquisition d'un portefeuille de tours au Rwanda en avril 2021 qui nous a apporté 162 tours et 283 locataires supplémentaires. Les revenus du trimestre ont été partiellement contrebalancés par l'impact négatif, en glissement annuel, des fluctuations des taux de change (0,5 million USD, soit 0,5%).

MENA

Les revenus de notre segment MENA ont augmenté de 1,5 million USD, (+23,0%) pour atteindre 8,2 millions USD pour le trimestre clos le 31 décembre 2021, contre 6,7 millions USD pour le trimestre clos le 31 décembre 2020. Le nombre de tours dans notre segment MENA a augmenté de 240, dont 193 sont liées aux troisième et quatrième phases de l’acquisition au Koweït finalisées respectivement en avril et octobre 2021, les 47 restantes étant de nouveaux sites. Les revenus de notre segment MENA pour le trimestre clos le 31 décembre 2021 ne reflètent aucune croissance organique significative; au cours de la période, ils ont connu une croissance non organique de 1,2 million USD (+17,4%). En glissement annuel, les revenus de la période ont également augmenté de 0,1 million USD (+1,1%) grâce à l'impact positif, d'une année sur l'autre, des fluctuations des taux de change.

Amérique latine

Les revenus de notre segment Amérique latine ont augmenté de 11,2 millions USD (+126,2%) pour atteindre 20,1 millions USD pour le trimestre clos le 31 décembre 2021, contre 8,9 millions USD pour le trimestre clos le 31 décembre 2020. Ils ont connu une croissance organique de 2,2 millions USD (+24,8%), grâce à une augmentation nette du nombre de locataires (+710). Ce chiffre inclut l'impact de l’augmentation nette du nombre de nouveaux sites (+604) et des augmentations résultant des mécanismes contractuels de réinitialisation du CPI. Les revenus de notre segment Amérique latine ont connu au cours du trimestre une croissance non organique de 9,4 millions USD (+105,4%) qui comprend principalement l'impact de l'ajout de 1 824 tours et de 2 006 locataires grâce à l'acquisition de Skysites et des acquisitions de Centennial en Colombie et au Brésil, respectivement, et les revenus de notre activité fibre nouvellement acquise, I-Systems. La croissance a été partiellement contrebalancée par l'impact négatif, en glissement annuel, des fluctuations des taux de change (0,4 million USD, soit -4%).

BAIIA ajusté par segment:

Pour chacun de nos segments à présenter, notre principale mesure de rentabilité utilisée pour évaluer leur performance, le BAIIA ajusté par segment, se présente comme suit:

Trimestre clos le 31 déc. 31 déc. 2021 2020 Variation Variation milliers $ milliers $ milliers $ % Nigeria 183.862 177.876 5.986 3,4 % Afrique subsaharienne 46.154 46.692 (538 ) (1,2 ) % MENA 3.684 3.260 424 13,0 % Amérique latine 13.546 6.702 6.844 102,1 % Autres (30.597 ) (19.856 ) (10.741 ) 54,1 % Total BAIIA ajusté par segment 216.649 214.674 1.975 0,9 %

Nigeria

Le BAIIA ajusté par segment de notre segment Nigeria s'est élevé à 183,9 millions USD pour le trimestre clos le 31 décembre 2021, contre 177,9 millions USD pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, soit une augmentation de 6,0 millions USD (+3,4%). Cette hausse d'une année sur l'autre résulte principalement d’une augmentation de 26,7 millions USD du chiffre d'affaires global et d’une diminution de 4,6 millions USD des dépenses administratives incluses dans le BAIIA ajusté par segment pour le trimestre clos le 31 décembre 2021. Cette hausse a été contrebalancée par une augmentation de 19,4 millions USD du coût des ventes de production d'électricité et une augmentation de 5,9 millions USD des autres coûts de ventes.

Afrique subsaharienne

Le BAIIA ajusté par segment de notre segment Afrique subsaharienne s'est élevé à 46,2 millions USD pour le trimestre clos le 31 décembre 2021, contre 46,7 millions USD pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, soit une légère baisse de 0,5 million USD. La diminution s’explique principalement par une augmentation des revenus de 5,4 millions USD, contrebalancée par une augmentation des permis réglementaires et des coûts d'électricité (3,2 millions USD et 1,1 million USD, respectivement), et des autres coûts des ventes (1,6 million USD).

MENA

Le BAIIA ajusté par segment de notre segment MENA s’est établi à 3,7 millions USD pour le trimestre clos le 31 décembre 2021, contre 3,3 millions USD pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, soit une augmentation de 0,4 million USD (+13,0%). L'augmentation résulte principalement d’une augmentation des revenus, partiellement contrebalancée par une augmentation (+0,9 million USD) du coût des ventes incluse dans le BAIIA ajusté par segment, et d’une augmentation (+0,2 million USD) des frais administratifs inclus dans le BAIIA ajusté par segment.

Amérique latine

Le BAIIA ajusté par segment de notre segment Amérique latine s'est élevé à 13,5 millions USD pour le trimestre clos le 31 décembre 2021, contre 6,7 millions USD pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, soit une augmentation de 6,8 millions USD (+102,1%). L'augmentation résulte principalement d’une augmentation des revenus, partiellement contrebalancée par une augmentation de 1,2 million USD du coût des ventes et d’une augmentation de 3,2 millions USD des dépenses administratives, incluses dans le BAIIA ajusté par segment, ces dernières étant dues principalement à une augmentation des frais de personnel et des honoraires professionnels.

Résultats/comparaison des 12 mois se terminant le 31 décembre 2021 par rapport à 2020

Au cours des 12 mois se terminant le 31 décembre 2021, les revenus se sont élevés à 1 579,7 millions USD, contre 1 403,1 millions USD pour les 12 mois se terminant le 31 décembre 2020, soit une hausse de 176,6 millions USD (+12,6%). La croissance organique s’est élevée à 226,6 millions USD (+16,1%). La croissance organique a été soutenue principalement par les indexations, les modifications de baux et les réinitialisations monétaires, ainsi que par les nouveaux sites et les nouvelles colocations. Le revenu non organique total s'est élevé à 34,0 millions USD pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2021. Les augmentations des revenus organiques au cours de la période ont été partiellement contrebalancés par une variation négative de 84,0 millions USD (-6,0%) des taux de change.

La perte s’est élevée à 26,1 millions USD pour les 12 mois se terminant le 31 décembre 2021, contre 322,7 millions USD pour les 12 mois se terminant le 31 décembre 2020, ce qui représente une diminution de la perte de 296,6 millions USD pour la période, dont 176,6 millions USD s’expliquent par l’augmentation des revenus d’une année sur l’autre, contrebalancée par une augmentation du coût des ventes et des frais administratifs résultant des frais supplémentaires liés à notre passage au statut de société cotée en Bourse, ainsi que par des coûts de production d'électricité plus élevés. La diminution de la perte résulte d’une reprise de la provision pour créances commerciales, d’une diminution globale des charges financières nettes et à d’une diminution de la charge fiscale totale.

Le BAIIA ajusté s’est élevé à 926,4 millions USD pour les 12 mois se terminant le 31 décembre 2021, contre 819,0 millions USD pour les 12 mois se terminant le 31 décembre 2020. La marge du BAIIA ajustée pour les 12 mois se terminant le 31 décembre 2021 était de 58,6%, contre 58,4% pour les 12 mois se terminant le 31 décembre 2020. L'augmentation du BAIIA ajusté reflète principalement l'augmentation du chiffre d'affaires, contrebalancée par l'augmentation du coût des ventes d'une année sur l'autre, principalement en raison de la hausse des coûts de production d'électricité. Cette augmentation est également attribuable à une diminution des frais administratifs résultant principalement d’une reprise de la provision pour créances commerciales.

La trésorerie générée par les activités d'exploitation et le RLFCF pour les 12 mois se terminant le 31 décembre 2021 s’élèvent à 788,1 millions USD et 406,2 millions USD, respectivement, contre 656,7 millions USD et 374,8 millions USD, respectivement, pour les 12 mois se terminant le 31 décembre 2020. L'augmentation de la trésorerie d'exploitation reflète principalement l'impact global de l'augmentation des revenus évoquée ci-dessus et des augmentations du coût des ventes et des frais administratifs. L'augmentation du RLFCF est due à l'augmentation de la trésorerie d'exploitation contrebalancée par une retenue à la source plus élevée en raison de la croissance des revenus au Nigeria, à des paiements de location plus élevés pour soutenir la croissance, à des impôts plus élevés en raison de l'expiration des crédits d'impôt et à une augmentation des charges d'intérêts.

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Au cours du 4e trimestre 2021, les dépenses en capital se sont élevées à 150,6 millions USD, contre 65,3 millions USD au 4e trimestre 2020. Cette augmentation est due principalement au segment du Nigéria, qui a affiché une hausse de 14,5 millions USD des dépenses en capital de l'activité fibre, une hausse des dépenses en capital de maintenance de 23,9 millions USD, et une augmentation des autres dépenses de 22,7 millions USD, compensées par une diminution de 15,3 millions USD d'une année sur l'autre des dépenses en capital d’augmentation pour le trimestre clos le 31 décembre 2021. L'augmentation est également due au segment Amérique latine, avec une hausse de 23,3 millions USD principalement liée aux activités de fibre nouvellement acquises.

Le 4 octobre 2021, la Société a signé un accord de partenariat avec Egypt Digital Company for Investment SAE, un véhicule d'investissement du ministère égyptien des Communications, portant sur la création d’une co-entreprise, IHS Telecom Towers Egypt SAE, ou IHS Egypt, afin d'obtenir une licence de la National Telecom Regulatory Authority («NTRA») pour construire, exploiter et louer des tours de télécommunication en Égypte. Aux termes de la licence et sous réserve de la réalisation de certaines conditions, IHS Egypt s'engagera à déployer un plan de couverture de 5 800 sites sur une période de trois ans. IHS Towers détiendra 80% d'IHS Egypt et Egypt Digital Company for Investment détiendra les 20% restants.

Le 16 novembre 2021, la Société a finalisé son accord annoncé antérieurement avec TIM S.A. visant à acquérir une participation majoritaire dans I-Systems. L’acquisition comprend le réseau et les actifs de fibre secondaire de TIM ainsi que la fourniture de services d'infrastructure de fibre optique en tant que fournisseur de services de réseau à fibre ouverte. Aux termes de l’accord, IHS Towers détient, par l'intermédiaire de l'une de ses filiales brésiliennes, une participation de 51% et TIM détient les 49% restants.

Le 17 novembre 2021, la Société a signé un accord avec Mobile Telephone Networks Proprietary Limited («MTN Afrique du Sud») portant sur l’acquisition de son portefeuille de tours comprenant 5 709 tours et la fourniture à MTN Afrique du Sud de services d'alimentation sur environ 13 000 sites (y compris les sites acquis). Le taux de colocation du portefeuille de 5 709 sites est actuellement de 1,2x. Aux termes de l'accord, MTN Afrique du Sud garantit également un engagement pluriannuel pour une partie de ses nouvelles tours qui seront construites par la Société. La contrepartie s’élève à 6,4 milliards ZAR (rands) sur une base sans trésorerie ni dette, sous réserve des ajustements de prix habituels après la clôture de l’opération. La transaction sera financée par une combinaison d'espèces et/ou de prélèvement sur les avoirs disponibles. La transaction devrait être finalisée au 1er ou au 2e trimestre 2022 sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles. Le Groupe prévoit de comptabiliser son acquisition en tant que regroupement d'entreprises selon les normes IFRS 3.

Le 21 janvier 2022, la Société (via sa filiale IHS Brasil – Cessão de Infraestruturas SA) a signé un accord portant sur l’acquisition de 100% de São Paulo Cinco Locação de Torres Ltda. («SP5»), une société du portefeuille de Grupo Torresur («GTS»). Le portefeuille SP5 comprend 2 115 tours à travers le Brésil. Le prix d'achat de SP5, sur une base sans trésorerie ni dette, a été fixé à 315 millions USD. Le Groupe prévoit de comptabiliser cette acquisition en tant que regroupement d'entreprises selon les normes IFRS 3. La transaction devrait être finalisée prochainement.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET TRÉSORERIE

La conversion en une valeur équivalente approximative en USD des mécanismes de crédit non libellés en USD indiqués ci-dessous est faite à partir de la devise de la dette, aux taux de change applicables au 31 décembre 2021.

Le Groupe a terminé le 4e trimestre et l'ensemble de l’exercice 2021 avec un endettement total de 2 985,2 millions USD et 916,5 millions USD de trésorerie et équivalents de trésorerie.

Introduction en Bourse: Le 14 octobre 2021, nous avons introduit notre Société en Bourse en émettant 18 000 000 actions ordinaires proposées au public au prix de 21 USD par action, ce qui nous a rapporté un produit brut de 378 millions USD.

Obligations de premier rang en deux tranches d'IHS Holding:IHS Towers a émis des obligations de premier rang en deux tranches: 500 millions USD à 5,625%, à échéance 2026 (les «Obligations 2026»), 500 millions USD à 6,250%, à échéance 2028 (les «Obligations 2028» et conjointement aux Obligations 2026, «les Obligations»), dans les deux cas à un prix d'émission de 100,000% plus les intérêts courus, le cas échéant, à compter de la date d'émission du 29 novembre 2021. La Société a utilisé ou utilisera le produit brut de l’introduction en Bourse pour rembourser l'intégralité de ses obligations 2025, les frais et dépenses liés l’introduction en Bourse et aux opérations connexes, et pour les besoins généraux de l'entreprise. Les obligations 2027 émises en septembre 2019 sont toujours en circulation. Ces obligations peuvent toutefois être remboursées à une date antérieure conformément à leurs conditions, à la discrétion de la Société.

Facilité de crédit renouvelable d'IHS Holding: comme indiqué précédemment, les engagements au titre de la facilité de crédit renouvelable d'IHS Holding ont été augmentés de 25 millions à 270 millions USD en octobre 2021. La facilité de crédit renouvelable d'IHS Holding expirera en mars 2023, sauf prolongation conformément à ses conditions pour des périodes successives de 12 mois jusqu'en mars 2025 inclus. Au 31 décembre 2021, la facilité de crédit renouvelable mise à jour d'IHS Holding n'était pas utilisée et représentait une capacité d'emprunt disponible de 270 millions USD, pouvant être portée à 300 millions USD.

Perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2022

Les prévisions suivantes pour l'ensemble de l'exercice 2022 sont basées sur un certain nombre d'hypothèses jugées raisonnables par la direction et qui reflètent les attentes de la Société au 15 mars 2022. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ces estimations en raison de divers facteurs. À cet égard, la Société invite le lecteur à prendre connaissance de la mise en garde concernant les «énoncés prospectifs» incluse dans le présent communiqué de presse lorsqu’il examinera ces informations. Les perspectives de la Société incluent l'impact de l'acquisition de GTS à partir du 2e trimestre, mais n'incluent aucun impact lié à l'acquisition de MTN en Afrique du Sud ou aux opérations nouvellement établies en Égypte.

Les perspectives de la Société reposent sur les hypothèses suivantes:

Taux de change moyens des principales devises étrangères contre 1,00 USD du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022: (a) 439 nairas nigérians; (b) 5,70 reals brésiliens; (c) 0,87 euro

Pétrole évalué à 99 USD/baril au T1 2022 et à 120 USD/baril du T2 au T4 2022

Installations en fonction des besoins d'environ 2 350 sites dont +/- 1 250 sites au Nigeria et +/- 700 sites au Brésil

Valeur mesurée Fourchette Revenus $1.795M – $1.815M BAIIA ajusté (1) $960M – $980M RLFCF (1) $310M – $330M Total investissements $500M – $540M

(1) Le BAIIA ajusté et le RLFCF sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Cf. «Utilisation de grandeurs financières non conformes aux IFRS» pour de plus amples renseignements et un rapprochement avec les mesures conformes aux normes IFRS les plus comparables. Nous ne sommes pas en mesure de fournir un rapprochement du BAIIA ajusté et du RLFCF avec (la perte)/le bénéfice et la trésorerie générés par les activités d'exploitation, respectivement, pour les périodes présentées ci-dessus. Un tel rapprochement exigerait un effort déraisonnable en raison de l'incertitude liée à ces coûts et de la variabilité potentielle des dépenses qui pourraient être encourues à l'avenir, y compris, dans le cas du BAIIA ajusté, les charges liées aux rémunérations en actions, les charges financières et les règlements de sinistres, et, pour le RLFCF, la variation nette du fonds de roulement, les autres dépenses non liées à l’exploitation et la dépréciation des stocks.

Conférence téléphonique

IHS organisera une conférence téléphonique le 15 mars 2022 à 8h30 HE pour passer en revue ses résultats financiers et opérationnels. Des documents supplémentaires seront disponibles sur le site Web de la Société, www.ihstowers.com. La conférence téléphonique est accessible en appelant le +1 646 664 1960 (États-Unis/Canada) ou le +44 20 3936 2999 (Royaume-Uni/International). Le numéro de code est 955442.

Une webdiffusion simultanée et une rediffusion seront disponibles dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la Société, www.ihstowers.com, sur la page «Earnings Materials».

À propos d'IHS

IHS est l'un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d'infrastructures de télécommunications partagées au monde en nombre de tours. La Société est l'un des principaux fournisseurs multinationaux d'infrastructures de télécommunications indépendants à grande échelle axé uniquement sur les marchés émergents mondiaux. La Société compte plus de 38 000 tours standard sur ses 11 marchés: Brésil, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Égypte, Koweït, Nigéria, Pérou, Rwanda, Afrique du Sud et Zambie. Pour plus d'informations, contacter IHS par e-mail à l’adresse: communications@ihstowers.com ou visiter le site Web: www.ihstowers.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à tenir compte du fait que ces énoncés prospectifs sont couverts par les dispositions d'exonération pertinentes pour les énoncés prospectifs (ou leur équivalent) de toute juridiction compétente, y compris les dispositions contenues dans l'article 27A du Securities Act de 1933 sur les valeurs mobilières, telle que modifié (la «loi sur les valeurs mobilières»), et la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, telle que modifié (la «loi sur les changes»). Toute déclaration autre que la mention de faits historiques contenue dans le présent communiqué de presse peut être un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs incluent souvent, mais sans s’y limiter, des termes tels que «peut», «sera», «devrait», «s'attend à», «prévoit», «anticipe», «pourrait», «a l'intention de», «vise», «projette», «envisage», «croit», «estime», «pronostique», «prédit» «potentiel» ou «continuer» ou la forme négative de ces termes ou d'autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant nos résultats d'exploitation et notre situation financière futurs, y compris nos résultats anticipés pour l'exercice 2022, les tendances du secteur et des affaires, la stratégie commerciale, les plans, la croissance du marché et nos objectifs pour les opérations futures.

Nous avons basé ces énoncés prospectifs en grande partie sur nos attentes et projections actuelles concernant les tendances financières et les événements futurs qui, selon nous, pourraient affecter nos activités, notre situation financière et nos résultats d'exploitation. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs, y compris, mais sans s’y limiter:

la non-exécution ou la résiliation, le non-renouvellement ou la modification substantielle de nos contrats clients;

la volatilité en termes de délais de règlement des factures, ou notre incapacité à recouvrer les montants dus au titre des factures;

le déclin de la solvabilité et de la solidité financière de nos clients;

les risques commerciaux, juridiques et politiques dans les pays où nous opérons;

les conditions macroéconomiques générales dans les pays où nous opérons;

les modifications apportées aux réglementations fiscales, aux taux d'imposition ou honoraires pour services fiscaux, existants ou nouveaux;

les risques de change et/ou la capacité d'accéder à des USD sur nos marchés;

les pandémies régionales ou mondiales, y compris le Covid-19, les conflits et guerres, la géopolitique, y compris la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine;

notre incapacité à mettre en œuvre avec succès notre stratégie commerciale et nos plans d'exploitation, y compris notre capacité à augmenter le nombre de colocations et de modifications de bail pour nos tours; notre incapacité à construire de nouveaux sites ou à développer des activités liées aux services de télécommunications adjacents (y compris, par exemple, en ce qui concerne nos entreprises de fibre en Amérique latine et ailleurs);

le recours à des sous-traitants, y compris les défaillances ou les sous-performances éventuelles de ces derniers;

les augmentations des dépenses d'exploitation, y compris l'augmentation des coûts du carburant;

l’impossibilité de renouveler ou de prolonger nos baux fonciers, ou de protéger nos droits d'accès et d'exploitation de nos tours ou d'autres actifs d'infrastructure de télécommunications;

la perte de clients;

les modifications des plans de déploiement du réseau des opérateurs mobiles dans les pays où nous opérons;

une réduction de la demande pour nos services;

l'introduction de nouvelles technologies réduisant le besoin d'infrastructures de tours et/ou de services de télécommunication adjacents;

une augmentation de la concurrence dans le secteur de l'infrastructure des tours de télécommunications et/ou des marchés de services de télécommunications adjacents;

notre incapacité à intégrer nos acquisitions récentes ou futures;

la dépendance à l'égard de notre équipe de direction et/ou d'employés clés;

l’impossibilité d'obtenir les autorisations et licences requises pour certains de nos sites ou activités, ou de se conformer aux réglementations applicables;

la responsabilité environnementale;

une couverture d'assurance inadéquate, une perte de propriété, une interruption d'activité imprévue;

la violation des lois, sanctions et réglementations anti-pots-de-vin, anti-corruption et/ou anti-blanchiment d'argent;

les fluctuations des prix mondiaux du carburant ou d'autres matériaux;

les perturbations de notre approvisionnement en carburant ou autres matériaux;

les procédures judiciaires et d'arbitrage;

la dépendance à l'égard du soutien des actionnaires (y compris s’agissant d’investir dans des opportunités de croissance) et les risques liés aux transactions avec des parties prenantes;

les risques liés aux marchés sur lesquels nous opérons ;

les risques de blessure, maladie ou décès d'employés, de sous-traitants ou de tiers résultant d'incidents de santé ou de sécurité;

perte ou endommagement d'actifs en raison de problèmes de sécurité ou de troubles civils;

perte ou dommages résultant d'attaques sur tout système ou logiciel de technologie de l'information;

perte ou endommagement d'actifs en raison d'événements météorologiques extrêmes, qu'ils soient ou non dus au changement climatique;

le non-respect des exigences en matière de rapports financiers précis et à publier dans les délais opportuns, et/ou le non-respect des normes de contrôle interne en matière de rapports financiers appuyant une certification «industrie propre» en vertu de la loi Sarbanes Oxley;

les risques liés à notre statut d'émetteur privé étranger; et

les facteurs importants mentionnés dans la section intitulée «Facteurs de risque» de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont basés sur les informations dont nous disposons à la date de celui-ci. Bien que nous pensions que ces informations peuvent raisonnablement fonder de tels énoncés, ces informations peuvent être limitées ou incomplètes, et nos déclarations ne doivent pas être interprétées comme indiquant que nous avons mené une enquête exhaustive ou effectué un examen approfondi de toutes les informations pertinentes potentiellement disponibles. Ces déclarations sont intrinsèquement incertaines et les investisseurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations. Le lecteur doit lire le présent communiqué de presse et les documents auxquels nous faisons référence dans le présent communiqué de presse en sachant que nos résultats, performances et réalisations futurs réels peuvent être sensiblement différents de ce que nous escomptons. Ces mises en garde s’appliquent à toutes nos énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l'exige, nous ne prévoyons pas de mettre à jour ni de réviser publiquement les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre motif.

IHS HOLDING LIMITED ÉTAT CONSOLIDÉ DES (PERTES) / BÉNÉFICES ET AUTRES (PERTES) / BÉNÉFICES GLOBAUX POUR LES 4e TRIMESTRES ET L’ENSEMBLE DES EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2021 ET 2020 Trimestre terminé le Ensemble de l'exercice terminé le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 2021 2020 2021 2020 milliers $ milliers $ milliers $ milliers $ Revenus 415.614 370.727 1.579.730 1.403.149 Coût des ventes (234.364 ) (203.159 ) (907.388 ) (838.423 ) Frais administratifs (110.435 ) (55.333 ) (336.511 ) (236.112 ) (Provision pour perte)/reprise de provision pour perte sur créances clients (3.583 ) (10.369 ) 34.031 (13.081 ) Autres revenus 11.397 13.042 18.509 16.412 Bénéfice d'exploitation 78.629 114.908 388.371 331.945 Produits financiers 3.492 135.803 25.522 148.968 Charges financières (203.965 ) (159.902 ) (422.034 ) (633.766 ) (Perte)/bénéfice avant impôts (121.844 ) 90.809 (8.141 ) (152.853 ) Crédit /(charge) d'impôts 49.564 (40.579 ) (17.980 ) (169.829 ) (Perte)/bénéfice pour la période (72.280 ) 50.230 (26.121 ) (322.682 ) (Perte)/bénéfice attribuable à: Propriétaires de la Société (73.133 ) 50.476 (25.832 ) (321.994 ) Intérêts minoritaires 853 (246 ) (289 ) (688 ) (Perte)/bénéfice pour la période (72.280 ) 50.230 (26.121 ) (322.682 ) (Perte)/revenu ajusté par action $ (0,23 ) 0,17 (0,09 ) (1,09 ) (Perte)/revenu dilué par action $ (0,23 ) 0,16 (0,09 ) (1,09 ) Autres éléments du résultat global: Éléments pouvant être reclassés en résultat Perte de juste valeur comptabilisée dans les autres éléments du résultat global 3 2 3 — Différences de change sur la conversion des opérations à l'étranger 75.828 66.589 36.698 94.411 Autres éléments du résultat global de la période, nets d'impôts 75.831 66.591 36.701 94.411 Total du résultat global pour la période 3.551 116.821 10.580 (228.271 ) Total du résultat global attribuable à: Propriétaires de la Société 6.238 117.011 14.250 (227.560 ) Intérêts minoritaires (2.687 ) (190 ) (3.670 ) (711 ) Total du résultat global pour la période 3.551 116.821 10.580 (228.271 )

IHS HOLDING LIMITED ÉTAT CONSOLIDÉ CONDENSÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 ET AU 31 DÉCEMBRE 2020 31 déc. 31 déc. 2021 2020 Milliers $ Milliers $ ACTIF Actifs immobilisés Immobilisations corporelles 1.708.834 1.438.040 Droits d'utilisation des actifs 520.651 468.130 Goodwill 869.319 656.256 Autres immobilisations incorporelles 701.425 690.841 Juste valeur comptabilisée dans les autres actifs financiers du résultat global 11 8 Actifs d’impôts différés 11.064 13.443 Actifs d'instruments dérivés financiers 165.100 155.196 Clients et autres débiteurs 69.479 36.409 4.045.883 3.458.323 Actifs circulants Stocks 42.022 49.222 Impôts sur le revenu à recouvrer 128 — Actifs d'instruments dérivés financiers — 27.495 Clients et autres débiteurs 469.130 327.187 Trésorerie et équivalents de trésorerie 916.488 585.416 1.427.768 989.320 Total des actifs 5.473.651 4.447.643 PASSIF Passifs courants Fournisseurs et autres créanciers 499.432 409.493 Provisions pour autres risques et charges 343 3.797 Passifs d'instruments dérivés financiers 3.771 7.285 Impôts sur le revenu à payer 68.834 48.703 Emprunts 207.619 186.119 Dettes de location 50.560 28.246 830.559 683.643 Passifs non courants Fournisseurs et autres créanciers 312 9.565 Emprunts 2.401.471 2.017.090 Dettes de location 325.541 286.501 Provisions pour autres risques et charges 71.598 49.469 Impôts différés passifs 118.210 177.184 2.917.132 2.539.809 Total des passifs 3.747.691 3.223.452 CAPITAUX PROPRES Capital déclaré 5.223.484 4.530.870 Pertes cumulées (2.860.205 ) (2.835.390 ) Autres provisions (780.272 ) (485.505 ) Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 1.583.007 1.209.975 Participations minoritaires 142.953 14.216 Total des capitaux propres 1.725.960 1.224.191 Total du passif et des capitaux propres 5.473.651 4.447.643

IHS HOLDING LIMITED ÉTAT CONSOLIDÉ CONDENSÉ DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES POUR LES DOUZE MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2021 ET 2020 Attribuable aux propriétaires de la Société Participations Capital Pertes Autres minoritaires Total déclaré cumulées provisions Total capitaux propres milliers $ milliers $ milliers $ milliers $ milliers $ milliers $ Solde au 1er janvier 2020 4.530.870 (2.513.396 ) (587.155 ) 1.430.319 — 1.430.319 Participations minoritaires résultant d'un regroupement d'entreprises — — — — 14.927 14.927 Charges liées aux rémunérations en actions — — 7.216 7.216 — 7.216 Total des transactions avec les propriétaires de la Société — — 7.216 7.216 14.927 22.143 Perte pour la période — (321.994 ) — (321.994 ) (688 ) (322.682 ) Autres éléments du résultat global — — 94.434 94.434 (23 ) 94.411 Total global (perte)/bénéfice — (321.994 ) 94.434 (227.560 ) (711 ) (228.271 ) Solde au 31 décembre 2020 4.530.870 (2.835.390 ) (485.505 ) 1.209.975 14.216 1.224.191 Solde au 1er janvier 2021 4.530.870 (2.835.390 ) (485.505 ) 1.209.975 14.216 1.224.191 Participations minoritaires résultant d'un regroupement d'entreprises — — — — 132.407 132.407 Émission d'actions nette de frais de transaction 349.846 — — 349.846 — 349.846 Options converties en actions 342.768 — (342.768 ) — — — Charges liées aux rémunérations en actions — — 13.003 13.003 — 13.003 Autres reclassements liés aux rémunérations en actions — 1.017 (5.084 ) (4.067 ) — (4.067 ) Total des transactions avec les propriétaires de la Société 692.614 1.017 (334.849 ) 358.782 132.407 491.189 Perte pour la période — (25.832 ) — (25.832 ) (289 ) (26.121 ) Autres éléments du résultat global — — 40.082 40.082 (3.381 ) 36.701 Total global (perte)/bénéfice — (25.832 ) 40.082 14.250 (3.670 ) 10.580 Solde au 31 décembre 2021 5.223.484 (2.860.205 ) (780.272 ) 1.583.007 142.953 1.725.960

IHS HOLDING LIMITED TABLEAU CONSOLIDÉ CONDENSÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE POUR LES TROIS MOIS ET LES DOUZE MOIS CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2021 ET 2020 Trois mois terminés le Douze mois terminés le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 2021 2020 2021 2020 Milliers $ Milliers $ Milliers $ Milliers $ Flux de trésorerie d'exploitation Trésorerie d'exploitation 190.184 139.613 788.073 656.699 Impôts sur le revenu payés (4.981 ) (1.714 ) (29.147 ) (14.540 ) Paiement loyers (3.141 ) (4.249 ) (8.506 ) (6.838 ) Paiement démantèlement de tours et équipements de tours (176 ) (39 ) (231 ) (65 ) Trésorerie nette générée par les activités d’exploitation 181.886 133.611 750.189 635.256 Flux de trésorerie d'investissement Achat d'immobilisations corporelles - immobilisations en cours (90.731 ) (19.573 ) (224.479 ) (87.014 ) Achat d'immobilisations corporelles – autres (3.063 ) (2.322 ) (13.666 ) (7.786 ) Paiement d'avance pour immobilisations corporelles (52.733 ) (42.583 ) (159.276 ) (131.935 ) Achat de logiciels et de licences (4.077 ) (786 ) (5.054 ) (2.464 ) Contrepartie versée lors de regroupements d'entreprises, nette de la trésorerie acquise (222.166 ) (7.539 ) (401.039 ) (542.905 ) Produit de cession d'immobilisations corporelles 973 301 4.742 2.227 Indemnités d'assurance reçues 2.694 3.667 16.672 6.264 Intérêts perçus 3.475 958 7.798 5.101 Dépôts à court terme (103.647 ) — (103.647 ) — Trésorerie nette absorbée par les activités d'investissement (469.275 ) (67.877 ) (877.949 ) (758.512 ) Flux de trésorerie des activités de financement Capitaux levés 378.000 — 378.000 — Coût des capitaux levés (28.154 ) — (28.154 ) — Emprunts bancaires et produits obligataires reçus 988.575 4.432 1.076.063 232.219 Emprunts bancaires et obligations remboursés (546.766 ) (10.501 ) (653.504 ) (99.903 ) Commissions sur obligations, prêts et instruments dérivés (3.638 ) (1.278 ) (20.426 ) (9.403 ) Intérêts payés (24.887 ) (12.622 ) (168.285 ) (167.938 ) Frais payés pour règlement anticipé de prêts (18.171 ) — (18.171 ) — Paiement du principal des obligations de location-financement (21.479 ) (10.729 ) (63.324 ) (39.153 ) Paiement des intérêts des obligations de location-financement (10.008 ) (5.658 ) (32.923 ) (19.239 ) Marge initiale reçue sur contrats à terme sans livraison 411 83 36.714 5.066 Marge initiale déposée sur contrats à terme sans livraison — — (19.436 ) (33.846 ) (Pertes réglées)/bénéfices reçus sur contrats à terme sans livraison (333 ) 94 37.711 4.061 Trésorerie nette générée /(absorbée) par les activités de financement 713.550 (36.179 ) 524.265 (128.136 ) Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 426.161 29.555 396.505 (251.392 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 501.491 580.131 585.416 898.802 Effet des fluctuations des taux de change sur la trésorerie (11.164 ) (24.270 ) (65.433 ) (61.994 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période 916.488 585.416 916.488 585.416

Utilisation de mesures financières non conformes aux normes IFRS

Certaines parties du présent communiqué de presse contiennent des mesures financières non conformes aux normes IFRS, notamment le BAIIA ajusté, la marge de BAIIA ajustée, le flux de trésorerie disponible à effet de levier récurrent («RLFCF») et le RLFCF consolidé. Les informations financières non conformes aux normes IFRS sont présentées à des fins d'information complémentaire uniquement et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières présentées conformément aux normes IFRS, et elles peuvent être différentes des mesures non conformes aux normes IFRS portant le même nom et utilisées par d'autres sociétés.

Nous définissons le BAIIA ajusté comme le bénéfice/(perte) de la période, avant charge/(crédit) d'impôt, charges et produits financiers, dépréciation et amortissement, dépréciation des créances de retenue à la source, coûts liés aux transactions de regroupement d'entreprises, dépréciation des immobilisations corporelles et loyers fonciers payés d'avance liés au démantèlement de sites, (bénéfice)/perte nets sur la vente d'actifs, (crédit)/dépense liés aux rémunérations en actions, indemnités d'assurance, coûts de cotation en Bourse et certains autres éléments que la direction estime ne pas être significatifs quant aux performances clés de notre entreprise. La mesure IFRS la plus directement comparable à l’EBITDA ajusté est notre bénéfice/(perte) pour la période.

Nous définissons la marge de BAIIA ajustée comme le BAIIA ajusté divisé par le chiffre des revenus pour la période considérée, exprimé en pourcentage.

Nous estimons que le BAIIA ajusté est un bon indicateur de la performance opérationnelle de notre cœur de métier. Nous pensons que le BAIIA ajusté et la marge de BAIIA ajustée, tels que définis ci-dessus, sont utiles aux investisseurs. Ils sont utilisés par notre direction pour mesurer la rentabilité et allouer les ressources, car ils excluent l'impact de certains éléments qui ont moins d'incidence sur notre performance opérationnelle de base. Nous pensons que l'utilisation du BAIIA ajusté et de la marge de BAIIA ajustée permet une comparaison plus significative des données d'exploitation fondamentales entre les sociétés de notre secteur, parce que cela élimine l'impact de la structure du capital et les différences de régime fiscal entre sociétés.

Le BAIIA ajusté est une mesure qui est fréquemment utilisée par les analystes financiers, les investisseurs et d'autres parties intéressées pour évaluer les entreprises comparables à la nôtre, dont beaucoup incluent dans leurs résultats une mesure de performance liée au BAIIA ajusté.

Le BAIIA ajusté et la marge de BAIIA ajustée sont utilisés par différentes sociétés à des fins différentes et sont souvent calculés de manière à refléter la situation de ces sociétés. Par conséquent, les lecteurs sont invités à faire preuve de prudence lorsqu’ils comparent le BAIIA ajusté et la marge de BAIIA ajustée tels que nous les indiquons au BAIIA ajusté et à la marge de BAIIA ajustée indiqués par d'autres sociétés. Le BAIIA ajusté et la marge de BAIIA ajustée ne sont pas audités et n'ont pas été préparés conformément aux normes IFRS.

Le BAIIA ajusté et la marge de BAIIA ajustée ne sont pas des mesures de performance conformes aux normes IFRS et les lecteurs sont invités à ne pas considérer le BAIIA ajusté ou la marge de BAIIA ajustée comme une alternative au bénéfice/(perte) pour la période considérée ou à d'autres mesures financières déterminées conformément aux normes IFRS.

Comme outils d'analyse, le BAIIA ajusté et la marge de BAIIA ajustée comportent des limites et les lecteurs ne doivent pas les considérer hors contexte. Ces limitations sont, entre autres, les suivantes:

ils ne reflètent pas les charges d'intérêts ni les besoins de trésorerie nécessaires au paiement des intérêts ou aux remboursements de principal de notre dette;

bien que les dépréciations et les amortissements soient des charges hors trésorerie, les actifs amortis devront souvent être remplacés à l'avenir; or le BAIIA ajusté et la marge de BAIIA ajustée ne reflètent pas les besoins de trésorerie nécessaires pour de tels remplacements;

certains des éléments que nous ne prenons pas en compte dans le calcul du BAIIA ajusté et de la marge de BAIIA ajustée reflètent des paiements en espèces qui ont moins d'incidence sur nos performances opérationnelles clés, mais qui ont un impact sur nos résultats d'exploitation pour la période considérée; et

d'autres sociétés de notre secteur peuvent calculer le BAIIA ajusté et la marge de BAIIA ajustée d’une manière différente de la nôtre; par conséquent, cela limite leur utilité en tant que mesures comparatives.

En conséquence, les investisseurs potentiels ne doivent pas se fier indûment au BAIIA ajusté ou à la marge de BAIIA ajustée.

Nous estimons qu'il est important de mesurer les flux de trésorerie disponibles générés par les activités d’exploitation, après prise en compte du coût au comptant du financement et des dépenses en immobilisations récurrentes nécessaires pour générer ces flux de trésorerie. À cet égard, nous surveillons le RLFCF que nous définissons comme la trésorerie d'exploitation, avant certains éléments de revenus ou de dépenses que la direction estime ne pas être significatifs de la performance clé de notre entreprise (dans la mesure où ces éléments de revenus et de dépenses sont inclus dans les flux de trésorerie des activités d'exploitation), et après prise en compte des provisions pour pertes sur les créances clients, de la dépréciation des stocks, des mouvements nets du fonds de roulement, des intérêts nets payés ou reçus, de la retenue à la source sur les revenus, des impôts sur le revenu payés, des paiements de location effectués, des dépenses en investissements de maintenance et des dépenses courantes d’immobilisations.

Nous pensons que le RLFCF est utile pour les investisseurs car il est également utilisé par notre direction pour mesurer notre performance opérationnelle, notre rentabilité et pour allouer les ressources. Le BAIIA ajusté donne un fondement à nos dirigeants pour évaluer notre performance opérationnelle actuelle. Toutefois, pour évaluer la performance opérationnelle durable à long terme de notre entreprise sur la base d’une compréhension des fonds générés par l'exploitation, nous tenons compte également de la structure de notre capital et du contexte fiscal (y compris les implications des retenues à la source), ainsi que de l'impact des dépenses non discrétionnaires en investissements de maintenance et des dépenses courantes d’immobilisations, afin de déterminer le RLFCF. Le RLFCF fournit à la direction une mesure permettant d’évaluer la génération de trésorerie sous-jacente de l'entreprise en ajustant plus précisément les dépenses non discrétionnaires (telles que les intérêts payés et les impôts sur le revenu payés), ainsi que certains éléments hors trésorerie qui ont une incidence sur le bénéfice/(la perte) au cours d'une période donnée.

Le RLFCF est fréquemment utilisé par les analystes financiers, les investisseurs et d'autres parties intéressées pour évaluer les entreprises comparables à la nôtre, dont beaucoup incluent dans leurs résultats une mesure de performance liée au RLFCF. Ces mesures sont utilisées dans le secteur des infrastructures de télécommunications, car elles sont considérées comme importantes pour évaluer la performance opérationnelle durable à long terme d'une entreprise. Nous présentons le RLFCF pour fournir aux investisseurs une mesure significative permettant de comparer nos performances en termes de génération de trésorerie à celles d'autres sociétés, en particulier celles de notre secteur.

Toutefois, le RLFCF est utilisé par différentes entreprises à des fins différentes et il est souvent calculé de manière à refléter la situation de ces entreprises. Par conséquent, les lecteurs sont invités à faire preuve de prudence lorsqu’ils comparent le RLFCF tel que nous l’indiquons au RLFCF ou à des mesures similaires indiquées par d'autres sociétés. Le RLFCF n’est pas audité et n'a pas été préparé conformément aux normes IFRS.

Le RLFCF n’est pas destiné à remplacer l’indication du bénéfice/(la perte) pour la période considérée ou toute autre mesure de performance conforme aux normes IFRS, et les investisseurs potentiels ne doivent pas considérer le RLFCF comme une alternative aux flux de trésorerie d'exploitation pour la période considérée ou à d'autres mesures financières déterminées conformément aux normes IFRS. Comme outil d’analyse, le RLFCF comporte des limitations et les lecteurs ne doivent pas le considérer hors contexte. Ces limitations sont, entre autres, les suivantes:

toutes les variations de trésorerie ne sont pas reflétées; par exemple, les variations du fonds de roulement ne sont pas incluses, ni les dépenses en immobilisations discrétionnaires;

certains des éléments que nous ne prenons pas en compte dans le calcul du RLFCF reflètent des paiements en espèces qui ont moins d'incidence sur nos performances opérationnelles clés, mais qui ont un impact sur nos résultats d'exploitation pour la période considérée;

certaines charges de trésorerie, telles que les paiements de location effectués, peuvent inclure des paiements pour plusieurs années futures qui ne reflètent pas les résultats d'exploitation de la période considérée, ce qui peut aboutir à une diminution des paiements de location pour les périodes ultérieures;

d'autres sociétés de notre secteur peuvent avoir des structures de capital et des régimes fiscaux applicables différents, ce qui limite l’utilité du RLFCF comme mesure comparative; et

d'autres entreprises de notre secteur peuvent calculer le RLFCF d’une manière différente de la nôtre; par conséquent, cela limite son utilité en tant que mesure comparative.

Par conséquent, les investisseurs potentiels ne doivent pas se fier indûment au RLFCF.

Rapprochement de la (perte)/du bénéfice de la période et du BAIIA ajusté

Le tableau ci-dessous présente le rapprochement du BAIIA ajusté et de la mesure IFRS la plus directement comparable, à savoir la (perte)/le bénéfice pour les trois mois et les douze mois clos les 31 décembre 2021 et 2020:

Trois mois terminés le Douze mois terminés le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 2021 2020 2021 2020 Milliers $ Milliers $ Milliers $ Milliers $ (Perte)/bénéfice (72.280 ) 50.230 (26.121 ) (322.682 ) Ajustements: Impôts (crédit)/payés (49.564 ) 40.579 17.980 169.829 Charges financières (a) 203.965 159.902 422.034 633.766 Produits financiers (a) (3.492 ) (135.803 ) (25.522 ) (148.968 ) Dépréciation et amortissement 99.702 90.791 382.882 408.662 Dépréciation impôts anticipés à recouvrer (b) 17.412 6.128 61.810 31.533 Coûts de transaction regroupement d'entreprises 6.692 2.289 15.779 13.727 Dépréciation immobilisations corporelles et loyers fonciers payés d'avance associés (c) 6.744 10.925 51.113 27.594 Reprise de provision pour frais de démantèlement — — (2.671 ) — Résultat net sur cession d'actifs (867 ) (518 ) (2.499 ) (764 ) Charges liées aux rémunérations en actions (d) 2.812 2.018 11.780 8.342 Indemnités d'assurance (e) (1.424 ) (12.390 ) (6.861 ) (14.987 ) Frais cotation en Bourse 15.494 518 22.153 12.652 Autres coûts (f) 1.399 5 15.752 310 Autres revenus (g) (9.944 ) — (11.213 ) — BAIIA ajusté 216.649 214.674 926.396 819.014

(a) Les charges financières comprennent les charges d'intérêts sur les emprunts et les frais liés à la facilité de prêt, la dissolution de l'escompte sur notre passif de démantèlement et notre passif de location, les pertes de change nettes réalisées et non réalisées découlant des accords de financement et les pertes nettes réalisées et non réalisées sur la valorisation des instruments financiers. Les revenus financiers comprennent les intérêts sur les dépôts bancaires, les gains de change nets réalisés et non réalisés découlant des accords de financement et les gains nets réalisés et non réalisés sur les valorisations d'instruments financiers. (b) Les retenues d’impôts à la source représentent principalement les montants retenus par les clients au Nigéria et versés à l'administration fiscale locale. Les montants retenus peuvent être recouvrés par compensation avec les futurs passifs d'impôts sur les sociétés de la société exploitante concernée. Les retenues d’impôts à la source à recevoir sont examinées à la fin de chaque période de déclaration pour déterminer leur recouvrabilité, et elles sont dépréciées si elles ne sont pas recouvrables. (c) Représente les charges hors trésorerie liées à la dépréciation des immobilisations corporelles et des loyers fonciers payés d'avance liés au démantèlement des sites. (d) Représente les crédits et les charges liés à la rémunération en actions, qui varient d'une période à l'autre en fonction du calendrier des attributions et de la modification des hypothèses relatives aux éléments de valorisation. (e) Représente les indemnités d'assurance incluses dans les revenus hors exploitation. (f) Les autres coûts pour le trimestre clos le 31 décembre 2021 comprennent les frais professionnels non récurrents liés au financement de 1,6 million USD et le recouvrements des coûts de transactions échouées s’élevant à 0,2 million USD. Les autres coûts pour les trois mois clos le 31 décembre 2020 étaient liés aux coûts de transactions échouées. Les autres coûts pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 comprennent les frais professionnels non récurrents liés au financement de 15,1 millions USD et les coûts des transactions échouées s’élevant à 0,7 million USD. Les autres coûts pour les douze mois clos le 31 décembre 2020 étaient liés aux coûts des transactions échouées. (g) Les autres revenus pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 concernent la réévaluation du passif liée à la contrepartie conditionnelle pour l'acquisition de Skysites et du Koweït, une partie de celle-ci n’ayant pas été payée aux vendeurs parce que les conditions post-acquisition n'étaient pas remplies.

Rapprochement de la trésorerie d'exploitation et du RLFCF

Le tableau ci-dessous présente le rapprochement du RLFCF avec la mesure IFRS la plus directement comparable, à savoir la trésorerie d'exploitation, pour les trois mois et les douze mois clos les 31 décembre 2021 et 2020:

Trois mois terminés le Douze mois terminés le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 2021 2020 2021 2020 Milliers $ Milliers $ Milliers $ Milliers $ Trésorerie d'exploitation 190.184 139.613 788.073 656.699 Variation nette du fonds de roulement 18.190 88.752 69.827 157.765 (Provision pour perte)/reprise de provision pour perte sur créances clients (3.583 ) (10.369 ) 34.031 (13.081 ) Dépréciation/(reprise de dépréciation) des stocks 138 (4.599 ) 315 (4.599 ) Impôts sur le revenu payés (4.981 ) (1.714 ) (29.147 ) (14.540 ) Retenues d’impôts à la source(a) (25.618 ) (20.266 ) (108.417 ) (89.573 ) Paiements de baux et de loyers effectués (34.628 ) (20.636 ) (104.753 ) (65.230 ) Intérêts nets payés (b) (21.412 ) (11.664 ) (160.487 ) (162.837 ) Coûts de regroupement d'entreprises 6.692 2.289 15.779 13.727 Frais de cotation en Bourse 15.494 518 22.153 12.652 Autres charges hors exploitation (c) 1.399 5 15.752 310 Autres revenus (d) (9.944 ) — (11.213 ) — Investissements de maintenance (e) (42.952 ) (13.420 ) (123.699 ) (113.987 ) Dépenses d’immobilisations (f) (1.077 ) (786 ) (2.054 ) (2.464 ) RLFCF 87.902 147.723 406.160 374.842 Participations minoritaires 1.032 139 (4.316 ) (629 ) RLFCF consolidé 88.934 147.862 401.844 374.213

(a) Les retenues d’impôts à la source représentent principalement les montants retenus par les clients au Nigéria et versés à l'administration fiscale locale. Les montants retenus peuvent être recouvrés par compensation avec les futurs passifs d'impôts sur les sociétés de la société exploitante concernée. (b) Représente la valeur globale des intérêts payés et des intérêts reçus. (c) Les autres coûts pour le trimestre clos le 31 décembre 2021 comprennent les frais professionnels non récurrents liés au financement de 1,6 million USD et le recouvrement des coûts de transactions échouées s’élevant à 0,2 million USD. Les autres coûts pour les trois mois clos le 31 décembre 2020 étaient liés aux coûts de transactions échouées. Les autres coûts pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 comprennent les frais professionnels non récurrents liés au financement de 15,1 millions USD et les coûts de transactions échouées s’élevant à 0,7 million USD. Les autres coûts pour les douze mois clos le 31 décembre 2020 étaient liés aux coûts de transactions échouées. (d) Les autres revenus pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 concernent la réévaluation du passif liée à la contrepartie conditionnelle pour l'acquisition de Skysites et du Koweït, une partie de celle-ci n’ayant pas été payée aux vendeurs parce que les conditions post-acquisition n'étaient pas remplies. (e) Nous engageons des dépenses non discrétionnaire en immobilisations liées à la maintenance de nos tours. Il s’agit de dépenses nécessaires pour pouvoir exploiter notre portefeuille de manière optimale et pour respecter les accords de niveau de service conclu avec nos clients. Les dépenses en immobilisations liées à la maintenance comprennent les réparations périodiques, la rénovation et le remplacement des tours et de l'équipement électrique sur les sites existants afin de maintenir ces actifs en service. (f) Les dépenses en immobilisations, qui sont de nature non discrétionnaire, comprennent principalement des dépenses courantes en infrastructure de technologies de l'information.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220315005756/fr/