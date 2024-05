Le groupe IHS Holding Limited (NYSE : IHS) (« IHS Towers »), l’un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d’infrastructures de communication partagées au monde en termes de nombre de tours, a publié aujourd’hui son rapport sur le développement durable 2023.

Ce rapport couvre les activités de développement durable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le deuxième rapport préparé conformément aux normes de la Global Reporting Initiative, qui met en correspondance les initiatives de développement durable de l’entreprise avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. L’approche d’IHS en matière de développement durable est guidée par le Pacte mondial des Nations unies, dont elle est signataire depuis 2020.

Le rapport sur le développement durable 2023 démontre l’engagement continu d’IHS envers ses parties prenantes, y compris, mais sans s’y limiter, ses employés, communautés, fournisseurs, clients et investisseurs. L’infrastructure de communication qu’elle fournit est essentielle pour permettre la connectivité mobile et, grâce à sa stratégie de durabilité reposant sur quatre piliers, l’entreprise cherche à soutenir davantage la création de valeur à long terme.

Sam Darwish, président-directeur général d’IHS Towers, déclare : « Depuis 2017, nous avons investi plus de 29 millions de dollars dans des initiatives axées sur la communauté dans le cadre de notre programme de durabilité complet. Nous sommes fiers de contribuer à apporter à des millions de personnes la puissance de la connectivité mobile, en favorisant la croissance économique, le développement social et l’accès à des services publics essentiels. »

Il poursuit : « Tandis que nous entrions dans la deuxième année de Project Green, la phase actuelle de notre feuille de route pour la réduction des émissions de carbone, nous avons déployé des efforts considérables pour réduire notre empreinte environnementale. Nous avons notamment réduit l’intensité des émissions de kilowattheures de type 1 et 2 d’environ 6 % par rapport à 2022. Concernant 2023, nous sommes satisfaits de nos progrès et continuons à réfléchir, à affiner et à améliorer notre stratégie de développement durable aujourd’hui au bénéfice de toutes les parties prenantes. »

Points clés du rapport sur le développement durable 2023

Au 31 décembre 2023, nous avons fait état des progrès suivants en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) :

Environnement

Nous avons continué à mettre en œuvre notre feuille de route pour la réduction des émissions de carbone : Réduction de l’intensité de nos émissions de kilowattheures de type 1 et 2 d’environ 6 % par rapport à 2022, avec une réduction approximative de 11 % de l’intensité des émissions depuis 2021.

Nous avons alimenté 48 % de nos sites avec des systèmes d’alimentation hybrides qui combinent des générateurs diesel avec des systèmes solaires et/ou des batteries.

Maintenir une gestion responsable de nos flux de déchets, y compris : 20 044 batteries recyclées ou réutilisées. Réduction approximative de 75 % des déchets dangereux de type plomb-acide au Brésil. Recyclage de 25 640 kilogrammes de fer provenant de tours démantelées en Côte d’Ivoire.

Soutien à des projets locaux de biodiversité et de reforestation par la plantation de près de 30 000 arbres au Brésil, au Cameroun et au Rwanda.

Social

Nous avons consacré 7 millions de dollars à des initiatives de développement durable axées sur les communautés.

Réduction de 7 % du taux de fréquence des accidents de la route (RTAF) et zéro décès signalé.

Augmentation de la représentation des femmes, qui représentent 27 % des employés et 28 % des cadres dans l’ensemble du groupe.

Renforcement du contrôle préalable des fournisseurs afin d’inclure la sélection de nouveaux fournisseurs en fonction de critères environnementaux et sociaux.

Poursuite de notre engagement en faveur de l’éducation par le biais de plusieurs initiatives : Nous avons étendu notre partenariat Giga de l’UNICEF au Brésil, afin d’aider Giga à cartographier et à connecter davantage d’écoles à Internet. Nous avons fait progresser notre initiative en faveur des travailleurs de première ligne, qui soutient actuellement 50 étudiants en leur offrant des bourses d’études dans des universités locales et internationales de premier plan. Annonce d’un partenariat avec le Limitless Space Institute pour aider les enseignants du Brésil et du Nigeria à saisir de nouvelles opportunités dans le domaine de l’éducation spatiale. Nous avons fourni à 400 écoles du Nigeria une connexion à Internet gratuite et fait don de 200 mini tablettes en partenariat avec l’UNICEF Nigeria.



Gouvernance

Certification ISO 37001 du système de gestion anti-corruption 1 ; IHS Nigeria est en outre certifié ISO 9001:2008 pour son système de gestion de la qualité.

; IHS Nigeria est en outre certifié ISO 9001:2008 pour son système de gestion de la qualité. Réception d’une note de risque ESG mise à jour par Morningstar Sustainalytics. À compter d’avril 2024, notre notation des risques ESG nous place dans les 16 % supérieurs de toutes les entreprises évaluées par Morningstar Sustainalytics dans le secteur des services de télécommunications2.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ihstowers.com/sustainability

À propos d’IHS Towers : IHS Towers est l’un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d’infrastructures de communication partagées au monde en termes de nombre de tours et est exclusivement axé sur les marchés émergents. La société possède plus de 40 000 tours sur ses 10 marchés, notamment l’Afrique du Sud, le Brésil, le Cameroun, la Colombie, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Koweït, le Nigeria, le Rwanda et la Zambie. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à : communications@ihstowers.com ou rendez-vous sur : www.ihstowers.com

Mises en garde

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Nous entendons que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions de la sphère de sécurité pour les déclarations prospectives (ou leur équivalent) de toute juridiction applicable, y compris celles contenues dans la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et dans la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (l’« Exchange Act »). Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent communiqué de presse peuvent être des déclarations prospectives. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « s’attend à », « planifie », « anticipe », « pourrait », « a l’intention de », « cible », « projette », « envisage », « croit », « estime », « prévoit », « potentiel » ou « continuer », ou la forme négative de ces termes ou d’autres expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant notre stratégie commerciale, nos plans, la croissance de notre marché et nos objectifs, notre programme de développement durable et notre feuille de route pour la réduction des émissions de carbone.

Nous avons fondé ces déclarations prospectives en grande partie sur nos attentes et nos projections actuelles concernant des événements futurs et des tendances financières qui, selon nous, pourraient affecter nos activités, notre situation financière et nos résultats d’exploitation. Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats, performances ou accomplissements réels soient matériellement différents des résultats, performances ou accomplissements futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, y compris, mais sans s’y limiter, les conditions macroéconomiques générales dans les pays dans lesquels nous opérons ; notre incapacité à mettre en œuvre avec succès notre stratégie commerciale et nos plans d’exploitation, y compris notre capacité à augmenter le nombre de colocations et de modifications de baux sur nos tours et à construire de nouveaux sites ou à développer des activités liées à des marchés verticaux de télécommunications adjacents (y compris, par exemple, en ce qui concerne nos activités de fibre optique en Amérique latine et ailleurs) ou à mettre en œuvre notre stratégie et nos initiatives en matière de développement durable ou environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans les limites des coûts, des délais et de la complexité prévus, telles que notre feuille de route de réduction des émissions de carbone (Project Green), y compris les plans visant à réduire la consommation de diesel, à intégrer des solutions de panneaux solaires et de stockage de batteries sur les sites des tours et à connecter davantage de sites au réseau électrique ; la responsabilité environnementale ; et les facteurs importants discutés dans la section intitulée « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont nous disposons à la date de ce communiqué de presse, et bien que nous estimions que ces informations constituent une base raisonnable pour ces déclarations, ces informations peuvent être limitées ou incomplètes, et nos déclarations ne doivent pas être interprétées comme indiquant que nous avons mené une enquête exhaustive sur toutes les informations pertinentes potentiellement disponibles ou que nous les avons examinées. Ces déclarations sont intrinsèquement incertaines et les investisseurs sont invités à ne pas s’y fier indûment. Vous devez lire ce communiqué de presse et les documents auxquels nous faisons référence dans le présent communiqué de presse en sachant que nos résultats, performances et accomplissements futurs réels peuvent être matériellement différents de ce que nous prévoyons. Toutes nos déclarations prospectives sont assorties des mises en garde suivantes. Nous pouvons en outre fournir des informations qui ne sont pas nécessairement « importantes » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières pour les besoins des rapports de la SEC, mais qui sont fondées sur diverses normes et cadres ESG (y compris des normes pour la mesure des données sous-jacentes), et sur les intérêts de diverses parties prenantes. Une grande partie de ces informations est soumise à des hypothèses, des estimations ou des informations provenant de tiers qui sont encore en cours d’évolution et susceptibles de changer. Par exemple, nos informations basées sur des normes peuvent changer en raison de révisions des exigences du cadre, de la disponibilité des informations, de l’évolution de nos activités ou des politiques gouvernementales applicables, ou d’autres facteurs, dont certains peuvent être indépendants de notre volonté. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l’exige, nous n’assumons pas et déclinons expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments. Les informations incluses dans notre rapport sur le développement durable 2023, y compris les points clés fournis dans le présent communiqué de presse, sont soumises à certaines clauses de non-responsabilité importantes qui doivent être lues et prises en compte de concert avec ces informations.

1 La certification ISO 37001 du système de gestion anti-corruption a été obtenue aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et dans des sociétés d’exploitation, à l’exception de l’Afrique du Sud et de l’Égypte

2 Reçu en février 2024. Copyright © 2024 Morningstar Sustainalytics. Tous droits réservés. Cette présentation contient des informations développées par Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Ces informations et données sont la propriété de Sustainalytics et/ou de ses fournisseurs tiers (données tierces) et sont fournies à titre informatif uniquement. Elles ne constituent pas une approbation d’un produit ou d’un projet ni un conseil en investissement et ne sont pas garanties comme étant complètes, opportunes, exactes ou adaptées à un usage particulier. Leur utilisation est soumise aux conditions disponibles sur https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers

