Royaume-Uni: fort bond de l'activité en août et des pertes d'emplois

Londres (awp/afp) - L'activité au Royaume-Uni a fortement accéléré en août, enregistrant son bond le plus élevé depuis 2013 grâce à la poursuite du déconfinement et au coup de pouce gouvernemental pour la restauration. Mais les pertes d'emplois s'accélèrent, d'après l'indice PMI composite flash.

L'indice flash composite d'activité pour le Royaume-Uni en août, un indicateur avancé, s'élève à 60,3, comparé à 57,0 en juillet, explique vendredi l'institut IHS Markit qui publie ces chiffres. Un niveau au-dessus de 50 signale une expansion économique.

"Le secteur privé a enregistré une accélération du rebond de son activité en août, avec les secteurs des services et de la fabrication qui continuent d'observer une reprise de la demande des clients", commente IHS Markit. Les particuliers ont montré "plus de volonté de dépenser" dans la foulée de la réouverture de nouveaux pans de l'économie, à l'instar des salles de gymnastique ou des instituts de beauté.

Les vacances passées au Royaume-Uni plus qu'à l'étranger et le programme Eat Out to Help Out lancé par le ministre des Finances Rishi Sunak pour aider les restaurants, un secteur particulièrement sinistré, ont contribué à la reprise observée.

Les entreprises ont de leur côté repris des projets suspendus pendant le confinement mais à des niveaux "bien inférieurs à ceux d'avant la pandémie", et le rebond d'activité observé en août est à lire dans le contexte de contraction massive de l'économie entre mars et avril (environ 25% de baisse du PIB).

Si le taux de chômage s'est jusqu'alors maintenu autour de 3,9%, un niveau historiquement bas, IHS souligne ainsi que le rythme des suppressions d'emplois s'accélère, car les mesures de chômage partiel vont être progressivement supprimées d'août à fin octobre tandis que les entreprises s'inquiètent de l'état global de l'économie britannique et la durabilité de la reprise post-confinement.

Le Bureau national des statistiques avait indiqué la semaine dernière que le nombre de personnes employées avait chuté de 730.000 entre mars et juillet, sa pire dégringolade depuis la crise financière de 2009.

afp/vj