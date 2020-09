Taux : journée positive malgré records à W-Street et bons ISM

01/09/2020 | 19:48

Les marchés obligataires se sont légèrement appréciés ce mardi, les rendements se détendant de -2,5Pts en moyenne.

Nos OAT effacent -3Pts à -0,12%, les Bunds -2Pts à -0,425%.



Plus au Sud, les BTP réalisent la meilleure performance du jour avec -6Pts de base à 1,096% tandis que les Bonos espagnols se contentent de -2Pts à 0,392%.

Les 'chiffres du jour' auraient pu justifier une embellie plus marquée des OAT car le PMI IHS Markit trahit une nette contraction du secteur manufacturier français.

Le PMI rechute de 52,4 en juillet à 49,8 pour le mois d'août, ce qui questionne le scénario d'une reprise vigoureuse après les croissances modérées enregistrées en juin et en juillet.



Les données sectorielles mettent ainsi en évidence une forte contraction du sous-secteur des biens intermédiaires, celle-ci ayant éclipsé les croissances enregistrées dans les sous-secteurs des biens de consommation et d'équipement.



Les Gilts britanniques se sont détendus de -1,5Pt vers 0,299% alors que l'indice PMI du secteur manufacturier britannique, calculé par IHS Markit et le CIPS, remonte à 55,2 en donnée définitive au titre du mois écoulé, à comparer à 53,3 en juillet, atteignant ainsi son plus haut niveau de 30 mois.

Aux Etats Unis, les T-Bonds affichent le même écart que les 'Gilts' avec -1,5Pt à 0,678%, malgré une nouvelle pluie de records à Wall Street et une hausse de l'indice ISM (Institut for Supply Management) qui s'est établi à 56,0 pour le mois écoulé, contre 54,2 en juillet alors que le consensus tablait sur 54,5.





