IIFL Finance Limited est une société financière non bancaire basée en Inde dont l'activité principale est le financement et les services connexes. La société opère dans le secteur du financement. La société offre une série de produits financiers tels que des prêts immobiliers, des prêts hypothécaires, des prêts en or, des prêts contre titres, des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), des prêts de micro finance (MFI) et des prêts de finance numérique. Ses prêts immobiliers comprennent des prêts garantis aux PME, de nouveaux prêts immobiliers, Pradhan Mantri Awas Yojana et la rénovation domiciliaire. La société et ses filiales sont engagées dans la fourniture d'une gamme diversifiée de prêts et de prêts hypothécaires. La société est présente dans tout le pays avec un réseau d'environ 4 267 succursales, dans plus de 500 villes. Les filiales de la société comprennent IIFL Home Finance Limited, IIFL Samasta Finance Limited et IIFL Open Fintech Private Limited.