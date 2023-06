IIFL Finance Limited est une société basée en Inde qui s'occupe principalement de financement et de services connexes. La société opère par le biais du secteur du financement. La société et ses filiales sont engagées dans la fourniture d'une gamme diversifiée de prêts et d'hypothèques. Son portefeuille de produits diversifiés comprend des prêts immobiliers, des prêts personnels, des ventes aux enchères, des prêts pour l'or, des prêts commerciaux, y compris des prêts contre propriété et des financements non garantis pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), la microfinance, le financement des promoteurs et de la construction, et le financement des marchés de capitaux. Ses prêts immobiliers comprennent des prêts garantis pour les PME, des prêts pour les nouveaux logements, Pradhan Mantri Awas Yojana et la rénovation des logements. La société est présente dans tout le pays avec un réseau d'environ 3 119 succursales, qui comprend plus de 500 villes. Les filiales de la société comprennent IIFL Home Finance Limited et Samasta Microfinance Limited.