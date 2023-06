L'autorité indienne de régulation des marchés interdit à IIFL Securities de recruter de nouveaux clients pendant deux ans

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a inspecté les opérations et les comptes d'IIFL Securities entre avril 2011 et janvier 2017 et a constaté plusieurs violations présumées de ses règles, y compris le mélange des fonds des clients avec ses propres fonds et l'utilisation des soldes créditeurs dans le compte d'un client pour les besoins d'un autre.

Dans son ordonnance, SEBI a noté que la société a pris des mesures correctives depuis lors, mais a ajouté que certaines mesures réglementaires sont nécessaires "à la lumière de la gravité des violations commises..."

La société va faire appel de l'ordonnance de la SEBI, a déclaré un responsable qui a refusé d'être nommé car il n'est pas autorisé à parler aux médias.