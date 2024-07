IIFL Securities Ltd est une société de services financiers diversifiés. L'activité de la société consiste à fournir des services de marché des capitaux sur les marchés primaire et secondaire. Ses segments comprennent l'activité du marché des capitaux, le courtage d'assurance et les services auxiliaires, ainsi que les services de facilitation et les services auxiliaires. Le segment des activités du marché des capitaux comprend la distribution d'espaces de services financiers offrant des services du marché des capitaux tels que le courtage d'actions, le courtage de devises, le courtage de matières premières, les services de participant au dépôt, les activités de banque d'affaires et les services de distribution de produits financiers à des tiers. Le segment du courtage d'assurance et des services auxiliaires comprend le courtage d'assurance et les services de bien-être. Le segment des installations et des services auxiliaires comprend les installations et les services auxiliaires, y compris le courtage immobilier et d'autres services de conseil. La société propose également des services de gestion de portefeuille, des fonds d'investissement alternatifs et d'autres produits d'investissement. Ses filiales comprennent IIFL Facilities Services Limited et IIFL Management Services Limited.