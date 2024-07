IIOT-OXYS, Inc. est une société de technologie. La société est engagée dans l'Internet industriel des objets (IIOT), l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique, l'informatique périphérique et les opérations de fabrication. Elle fournit des informations critiques exploitables pour les secteurs de la médecine/pharmacie, de la fabrication, de l'agriculture, de la défense et de la santé structurelle, ainsi que d'autres secteurs. Elle utilise l'IA spécifique à un domaine pour résoudre les défis industriels et environnementaux. L'entreprise aide ses clients à maintenir le temps de fonctionnement des machines et à accroître l'efficacité opérationnelle. Ses solutions techniques se concentrent sur des approches sensées de l'apprentissage automatique, du développement d'algorithmes et des produits matériels et logiciels. L'entreprise conçoit un système de matériel et de logiciels, l'assemble, l'installe, surveille les données et applique ses algorithmes pour aider à fournir des informations aux clients. Elle développe des algorithmes qui aident ses clients à obtenir des informations à partir de flux de données. Les filiales à 100 % de la société sont OXYS Corporation et HereLab, Inc.

Secteur Services et conseils en informatique