ikeGPS Group Limited est une société de technologie de plate-forme basée en Nouvelle-Zélande. L'entreprise fournit une solution technique de bout en bout à ses clients, elle saisit et analyse la charge des poteaux et les évaluations techniques de mise en service, ou les clients saisissent les données relatives aux poteaux et effectuent des transactions sur la plateforme. Elle propose la solution IKE Platform qui permet aux clients d'utiliser les fonctionnalités d'IKE Office. Elle propose du matériel et d'autres services, tels que la vente de dispositifs IKE et de dispositifs Spike, ainsi que d'autres services, notamment la formation et le déploiement. PoleForeman est l'application préférée des compagnies d'électricité et des sociétés de communication pour l'analyse de la charge des poteaux. Ses solutions comprennent IKE Office, IKE Structural, IKE Insight, IKE Analyze et IKE University. IKE Office Pro est une plateforme logicielle basée sur le cloud qui prend en compte les données acquises sur le terrain et crée des dossiers précis et défendables sur les poteaux. La solution IKE Structural comprend les produits PoleForeman et Sagline, qui sont des logiciels d'analyse de la charge des poteaux utilisés par les services publics d'électricité.

Secteur Machines et équipements industriels