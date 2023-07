ikeGPS Group Limited est une société de technologie de plateforme basée en Nouvelle-Zélande. La société est engagée dans la conception, la vente et la livraison d'une solution pour la collecte, l'analyse et la gestion des actifs de distribution pour les services publics d'électricité et les sociétés de communication. La société opère à travers deux segments : Services publics et communications et Autres activités. Le segment Utilités et communications comprend les entreprises de services publics d'électricité, les fournisseurs de services d'ingénierie et les ventes aux entreprises impliquées dans le déploiement de la fibre à large bande et de la cinquième génération (5G) cellulaire aux États-Unis. Ses solutions comprennent IKE Office, IKE Structural, IKE Insight, IKE Analyze et IKE University. Sa solution IKE Office permet aux clients de mesurer et de gérer rapidement les projets et les données relatives aux poteaux tout en leur permettant d'exporter les enregistrements IKE vers leurs systèmes natifs. La solution IKE Structural comprend les produits PoleForeman et Sagline, qui sont des logiciels d'analyse de la charge des poteaux utilisés par les services publics d'électricité aux États-Unis.

Secteur Machines et équipements industriels