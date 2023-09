Ikena Oncology, Inc. est une société d'oncologie ciblée. La société se concentre sur le développement de thérapies anticancéreuses ciblant les voies de signalisation qui conduisent à la formation et à la propagation du cancer. Son produit candidat oncologique, l'IK-930, est une petite molécule orale qui inhibe le TEAD (transcriptional enhanced associate domain), un facteur de transcription de la voie de signalisation Hippo. L'entreprise a l'intention de poursuivre le développement clinique de l'IK-930 dans une série de types de tumeurs présentant des mutations connues de la voie Hippo. Ses programmes d'oncologie comprennent également le programme d'inhibiteur de la kinase 5 liée au signal extracellulaire (ERK5) / inhibiteur de la voie de signalisation RAS, les programmes de découverte de la voie RAS, les programmes sur le microenvironnement tumoral, IK-175, IK-412 et IK-007. La société développe un programme d'inhibiteurs à petites molécules contre ERK5 dans la voie de signalisation RAS. Elle a également des programmes de découverte de stade précoce en oncologie ciblée dans la voie RAS.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale