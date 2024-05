Ikena Oncology, Inc. est une société d'oncologie ciblée. La société se concentre sur le développement de thérapies différenciées pour les patients dans le besoin qui ciblent les nœuds de croissance du cancer, la propagation et la résistance thérapeutique dans le réseau d'onco-signalisation Hippo et RAS. Le principal programme d'oncologie ciblée de la société, l'IK-930, est un inhibiteur sélectif de la voie Hippo (transcriptional enhanced associate domain 1, TEAD1), une voie connue de suppression des tumeurs qui entraîne également une résistance à de multiples thérapies ciblées. Le deuxième programme en phase clinique de la société cible la voie de signalisation RAS avec IK-595, une nouvelle colle moléculaire MEK-RAF. Le programme IK-175, antagoniste du récepteur des hydrocarbures aryliques (AHR), a achevé l'essai clinique de phase 1. Son portefeuille de partenaires comprend également plusieurs autres programmes d'immuno-oncologie qui sont disponibles pour une vente ou une concession de licence potentielle, notamment PY314, un antagoniste TREM2 prêt pour la phase 2, PY159, un antagoniste TREM1 prêt pour la phase 2, et PY265, un antagoniste MARCO prêt pour les essais cliniques de phase II.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale