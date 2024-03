Ikigai Ventures Ltd - société d'acquisition spécialisée axée sur l'Asie et l'Europe - fait état d'une perte globale de 242 458 GBP pour le semestre clos le 31 décembre, contre 339 449 GBP l'année précédente, avec une perte par action de 0,01 pence contre 0,02 pence. Aucun revenu n'a été déclaré, à l'exception des intérêts bancaires qui se sont élevés à 9 890 GBP, contre 5 282 GBP l'année dernière. Les dépenses sont passées de 343 355 GBP à 250 455 GBP. Depuis son introduction en bourse, la société a recherché activement des cibles d'acquisition potentielles en Asie et en Europe. Elle a examiné plus de 50 sociétés et a atteint le stade préliminaire de la négociation des conditions générales avec trois d'entre elles. Toutefois, en raison de la très mauvaise humeur du marché, de la difficulté persistante à mobiliser des capitaux propres et de la nervosité des candidats potentiels à une prise de contrôle inversée, aucune de ces discussions n'a progressé.

Cours actuel de l'action : suspendu à 45,00 pence par action

Variation sur 12 mois : en baisse de 99

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

