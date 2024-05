Regulatory News:

Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d’analyses médicales, annonce aujourd'hui que Hospitex International a obtenu le brevet international relatif au kit de cytoinclusion BLOCKfast.

BLOCKfast facilite le traitement des cellules collectées en phase liquide et les traite en histologie d'une manière plus innovante, efficace et directe par rapport aux méthodes traditionnelles. Depuis sa commercialisation, suivant le dépôt de la demande, le produit est rapidement devenu un produit phare du portefeuille d'Hospitex sur le marché italien, se révélant utile dans tous les laboratoires d'anatomie pathologique.

Les validations commerciales récentes présentent désormais d'importantes perspectives de développement commercial au niveau mondial.

Entièrement produit sur le site de Florence, BLOCKfast est fabriqué à l'aide de procédés chimiques sophistiqués et de procédures de contrôle de qualité strictes, garantissant une protection formelle et substantielle de la formule.

Le brevet, précédemment marqué « brevet en cours », a obtenu une reconnaissance internationale, permettant un accès plus large et une diffusion accrue des solutions innovantes en matière de diagnostic du cancer.

Cette réalisation marque une avancée significative pour la société qui entend fournir des solutions de diagnostic de premier plan aux patients atteints de cancer dans le monde entier. Elle constitue un point pivot dans un contexte de R&D plus large, qui laisse présager la délivrance de nombreux brevets dans les années à venir.

À propos d’Hospitex International

Hospitex International est le premier fournisseur mondial de mélanges cytologiques standardisés en monocouche. Avec CYTOfast, elle a réinventé le diagnostic cytologique. Hospitex propose une gamme complète de solutions intégrées visant à rationaliser les processus de diagnostic en cytologie. La pénurie mondiale d'expertise en pathologie nécessite des outils et des technologies qui permettent d'assurer la sécurité du diagnostic, l'efficacité et le renforcement des capacités. Dans ce domaine, Hospitex est reconnu comme l'acteur de référence en matière de diagnostic de précision en cytologie.

Pour plus d’informations : https://www.hospitex.com/en/

À propos d’Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, qui sont également commercialisées en Europe sous la certification CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Plus d’informations sur www.Ikonisys.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240514066354/fr/