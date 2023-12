Ikonisys S A : A suivre aujourd'hui

Ikonisys annonce avoir levé 1 million d'euros par voie de placement privé réalisé auprès d’investisseurs privés et institutionnels italiens, afin de renforcer ses ressources financières. La medtech spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer grâce une solution entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical précise qu’il s’agit notamment de financer la mise en œuvre de l’accord de distribution avec Biocare Medical aux Etats-Unis et l’intégration future de Hospitex International.



L'émetteur a émis un total de 666667 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 euro chacune, au profit d'un cercle restreint d'investisseurs, conformément à la résolution votée par son Assemblée générale des actionnaires le 28 juin.



Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de cette opération, égal à 1,50 euro par action, fait ressortir une décote d'environ 13% sur le cours de l'action Ikonisys à la clôture du 27 décembre 2023.



Au 30 juin 2023, et comme mentionné dans les comptes semestriels publiés le 31 octobre 2023, la trésorerie consolidée de l'émetteur s'élevait à 66000 euros. A l'issue de l'augmentation de capital et en tenant compte du contrat de financement conclu en octobre 2022, Ikonisys se dit en mesure de faire face à ses besoins de financement sur plus de 12 mois.