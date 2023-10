et revient sur ses déploiements opérationnels et stratégiques

du premier semestre clos au 30 juin 2023, arrêtés par le Conseil d'administration du 29 octobre 2023, et fait le point sur son activité ainsi que sur sa stratégie de développement.

Mario Crovetto, Directeur Général d'Ikonisys, déclare : « Le premier semestre de 2023 et les mois suivants ont été caractérisés par le travail sur la stratégie de pénétration du marché de l'entreprise. Le développement final de l'Ikoniscope20max fin 2022 et les installations qui ont suivi aux États-Unisont été une étape importante pour commencer à remplacer les Ikoniscopes de « génération 1 » existants et initier des discussions avec des prospects qui avaient besoin d'un instrument à grand volume. En juillet, nous avons eu la confirmation de l'excellence de la solution Ikoniscope20max, qui s'est intégrée parfaitement dans les flux de travail des laboratoires où elle a été installée. De plus, afin de pouvoir fournir une solution complète à nos clients, de la transformation au traitement (y compris les réactifs), nous sommes en discussions avancées avec des acteurs de l'industrie présents aux États-Uniset en Europe. Nous sommes convaincus que la fourniture d'une plateforme de bout en bout sera très bénéfique pour Ikonisys et pourrait considérablement stimuler nos ventes et notre présence sur le marché dans les principaux marchés.

Du côté de la R&D, en plus de peaufiner l'Ikoniscope20max, nous avons travaillé intensivement sur la mise à jour des applications existantes en utilisant l'apprentissage profond, grâce également aux premiers résultats de la collaboration avec Polytechnique de Milan, et sur la création de nouvelles applications pour nos projets les plus avancés : les cellules tumorales circulantes (CTC) et l'immuno- oncologie. Comme le montrent les récentes ventes de l'Ikoniscope20max, notre capacité à transformer les investissements en R&D en progrès commerciaux concrets est bien établie, et nous continuerons à travailler dur pour anticiper les besoins futurs en matière de diagnostic du cancer et continuer à fournir des solutions de premier plan aux laboratoires, et à travers eux, à toutes les personnes qui ont été testées au fil des années avec l'un de nos instruments. »

Résultats semestriels 2023 - Compte de résultat consolidé simplifié (Non-audité)

Euros S1 2023 S1 2022 Chiffre d'affaires net 128 909 207 212 Autres produits 145 689 - Total Produits d'exploitation 274 598 207 213 Coûts des produits vendus (28 818) (74 465) Charges d'exploitation (1 159 240) (1 149 075) Résultat d'exploitation (perte) (913 461) (1 016 327) Charges d'intérêts (55 465) (5 630) Impôts - - Résultat net consolidé (perte) (968 926) (1 021 959)

